Pisicile ne încântă zilnic cu prezența lor, dar, ca orice ființe vii, pot dezvolta afecțiuni care, dacă nu sunt depistate la timp, le pot pune viața în pericol.

Dr. Miruna Beda, medic veterinar de laborator în București, a explicat în exclusivitate pentru DCNews care sunt trei dintre cele mai frecvente boli la pisici și cum pot stăpânii să le observe din timp și să le prevină.

Boala renală cronică (BRC) - un pericol ascuns

Boala renală cronică este adesea responsabilă pentru mortalitatea naturală a pisicilor. Aceasta apare atunci când rinichii pierd treptat și ireversibil capacitatea de a filtra toxinele și de a menține echilibrul de apă și minerale în organism.

„Cunoscută și sub denumirea de insuficiență renală cronică, este o patologie caracterizată de pierderea progresivă și ireversibilă a capacității de filtrare a toxinelor de către rinichi, alături de imposibilitatea menținerii echilibrului dintre apă, săruri și minerale”, explică Dr. Miruna Beda.

Semne:

Boala debutează subtil și lent, se constată urinare frecventă, urina fiind diluată. Apetitul alimentar poate fi normal, dar pisica pierde în greutate, iar blana îî devine aspră și ternă. Pe măsură ce afecțiunea progresează, respirația capătă un miros specific, de amoniac, și se pot observa ulcerații la nivelul mucoasei bucale. Felina devine deshidratată, aspect ușor de observat prin testarea pliului pielii (pielea rămâne ridicată dacă este prinsă ușor). Apetit devine scăzut spre inexistent, apar voma și letargia.

Prevenție:

Nu există o metodă complet sigură pentru prevenție, această boală instalându-se inevitabil odată cu vârsta. Totuși aceasta poate fi depistată timpuriu și monitorizată eficient prin controale veterinare anuale, în special după vârsta de 8-10 ani, fiind de interes analizele de sânge și urină.

De importanță capitală este nivelul de hidratare al pisicii, deoarece acestea au de la natură un apetit hidric scăzut, ce poate fi stimulat prin:

utilizarea unei fântâni de apă: unele pisici pot prezenta un interes mai crescut dacă observă ape curgătoare

amplasarea mai multor castroane cu apă în casă

hrănirea și cu hrană umedă calitativă, nu doar uscată (hrana uscată, chiar și cea calitativă, nu asigură necesarul hidric zilnic, în timp ce pliculețele, conservele, recompensele tip Churu etc. acoperă atât din necesarul de hrană, cât și de apă)

Dietele comerciale trebuie alese în funcție de stadiul vieții pisicii și statusul reproductiv (sterilizată sau nu) și nu se recomandă proteina și fosforul în exces sau de slabă calitate. Din aceste considerente este puternic descurajată hrănirea cu resturi de la masă!

Hipertiroidism - hormonii în exces

Hipertiroidismul este o boală endocrină frecventă la pisicile mai în vârstă, cauzată de producția excesivă de tiroxină (T4), de obicei prin formarea unui adenom la nivelul tiroidei, explică medicul veterinar.

Semne:

Felinele pierd din greutate, în ciuda faptului că apetitul este la fel sau chiar mai accentuat ca înainte. Asta se explică prin prisma faptului că excesul de hormoni tiroidieni fac metabolismul „hiperactiv”.

Pisica este neliniștită, agitată și vocală. Blana își pierde din luciu și poate căpăta un aspect neîngrijit, slinos. Apetitul hidric este de asemenea mai crescut și implicit și frecvența urinării. Nu în ultimul rând, se poate observa și o rată cardiacă crescută.”

Prevenție:

„Nu există o metodă 100% sigură pentru prevenție, dar se poate reduce riscul substanțial prin controale veterinare anuale, după cum am recomandat și în cazul bolii renale, în special când felina se apropie de vârsta de 10 ani. Este încurajată și o dietă adecvată, ce constă din hrană calitativă, echilibrată, ce se poate găsi în comerț (farmacii veterinare, pet shop) și monitorizarea greutății corelate cu comportamentul pisicii”, sugerează aceasta.

Toxoplasmoza - riscul invizibil

Toxoplasmoza este o boală care poate fi transmisă de la pisici la oameni, fiind periculoasă în special pentru femeile însărcinate și persoanele cu imunitate scăzută.

„Este o zoonoză, adică o boală care se poate transmite de la animale la oameni, produsă de un parazit de dimensiuni microscopice denumit Toxoplasma gondii”, specifica Dr. Miruna Beda.

Semne:

În general, felinele nu prezintă simptome vizibile, astfel boala poate să treacă neobservată.

Este deosebit de importantă în contextul traiului alături de oameni deoarece, în cazul femeilor însărcinate, dacă acestea se infectează pentru prima dată în cursul sarcinii, parazitul poate traversa placenta și poate infecta fătul, ceea ce poate duce la malformații congenitale și afectare de ordin neurologic și ocular. În mod similar poate afecta și persoanele imunosupresate. La persoanele sănătoase, infecția are simptome ușoare, similare unei răceli.

Pot apărea semne și la pisici, dacă este vorba de exemplare tinere sau cu imunitatea scăzută:

apatie

lipsa poftei de mâncare

febră

dificultăți în respirație

tremurături

lipsă de coordonare în mișcări

sprijinirea capului de obiecte

Prevenție:

„Se recomandă evitarea sau eliminarea completă din dieta pisicii a cărnii crude, este indicat să fie hrănită doar cu carne gătită sau hrană comercială. O altă sursă de infecție o reprezintă prada obținută prin vânătoare, deci este indicat ca pisica să fie ținută pe cât posibil în casă.

De asemenea, litiera trebuie curățată zilnic, iar spălarea mâinilor după efectuarea acestei acțiuni este obligatorie pentru a preveni transmiterea la om”, recomandă medicul veterinar.