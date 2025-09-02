Sunt sau nu pisicile mai fericite dacă sunt ținute doar în casă?

Tot mai multe consilii impun reguli stricte pentru ca pisicile de companie să fie ținute în interior. Proprietarii se confruntă cu provocarea de a menține bunăstarea și fericirea animalelor atunci când libertatea lor de mișcare este restricționată.

În Australia trăiesc aproximativ 5 milioane de pisici de companie, dar și câteva milioane de pisici sălbatice, care pun presiune pe fauna nativă. Din acest motiv, două treimi dintre australieni susțin limitarea accesului pisicilor în aer liber, conform Reuters.

Tot mai multe autorități locale introduc interdicții de ședere peste noapte sau chiar pe 24 de ore. Însă, pentru proprietarii a căror pisică era obișnuită să iasă, trecerea la un stil de viață exclusiv interior ridică semne de întrebare privind sănătatea și comportamentul animalului.

Au pisicile nevoie de libertate?

Dezbaterile sunt aprinse. În Europa, un raport științific recent a arătat că, spre deosebire de câini, pisicile nu au neapărat nevoie de acces obligatoriu la exterior pentru a fi sănătoase.

Asociația Veterinară Australiană recomandă însă ca acestea să fie ținute pe proprietatea stăpânilor și să aibă un mediu îmbogățit, care să le permită exprimarea comportamentelor naturale. Astfel, un apartament bine adaptat poate deveni la fel de satisfăcător ca o curte deschisă.

Pisicile care umblă nesupravegheate sunt expuse accidentelor, bolilor, paraziților sau otrăvirilor. În plus, se pot pierde sau pot contribui la înmulțirea necontrolată a populației feline. De aceea, specialiștii insistă că un mediu interior sigur și stimulativ este soluția cea mai bună pentru bunăstarea lor pe termen lung.

Cum să faci o casă prietenoasă pentru pisici

Pentru a compensa lipsa libertății de mișcare, locuința trebuie să ofere:

- acces facil la hrană, apă și litieră,

- spații de odihnă și ascunzători confortabile,

- jucării interactive, posturi de zgâriat și platforme ridicate,

- activități variate care să stimuleze curiozitatea și instinctul de vânătoare.

Îmbogățirea mediului este cheia pentru a evita plictiseala, stresul sau apariția unor probleme comportamentale, precum murdărirea în afara litierei.

Citește și: Avertisment pentru stăpânii de câini: aceste rase iubite riscă probleme grave de sănătate. Explicațiile unui medic veterinar

Semnele de stres la pisici

Restricționarea bruscă poate duce la schimbări de comportament: agresivitate, retragere, urinare în locuri neobișnuite sau depresie. În astfel de cazuri, vizita la medicul veterinar este esențială pentru a exclude cauze medicale și pentru a primi recomandări privind adaptarea pisicii.

Dr. Miruna Beda, medic veterinar de laborator la Spitalul Veterinar Universitar de Urgență „Prof. dr. Alin Bîrțoiu”, subliniază beneficiile restricționării accesului pisicii în aer liber.

„Da, e o idee bună în special din punct de vedere medical, deoarece scade exponențial riscul îmbolnăvirilor și traumatismelor, dar și din punct de vedere populațional pentru că ar fi împiedicată reproducerea nedorită. De asemenea, e recomandată joaca zilnică cu pisica pentru a rămâne stimulată”, a transmis aceasta în exclusivitate pentru DCNEWS.

Medicul este de acord și cu metodele de îmbogățire a mediului interior, precum catio, dresaj cu clicker, plimbări în lesă și adaugă o sugestie suplimentară: instalarea rafturilor dedicate pisicilor, pentru a escalada pereții și a-și folosi instinctele naturale de cățărare.

Soluții alternative: catio, dresaj și plimbări cu lesa

Specialiștii sugerează mai multe metode pentru a oferi pisicii experiențe în aer liber în condiții de siguranță:

- construirea unui „catio” (spațiu exterior închis),

- folosirea unui gard rezistent la pisici sau a unui sistem de împrejmuire virtuală,

- dresajul cu clicker și plimbările în lesă,

- utilizarea unui GPS pe zgardă pentru a preveni pierderea animalului.

Astfel, pisicile pot continua să exploreze, dar sub supravegherea atentă a stăpânilor.

Nu există o regulă universală, unele pisici se adaptează rapid la viața exclusiv de interior, în timp ce altele pot manifesta rezistență. Rasa, temperamentul și experiențele anterioare joacă un rol important.

Responsabilitatea finală revine proprietarului, care trebuie să urmărească atent schimbările comportamentale și să se asigure că, chiar și fără libertatea totală, pisica trăiește o viață activă, sigură și fericită.

