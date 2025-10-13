Pisica și bebelușul pot trăi fericiți sub același acoperiș? Sfaturile primite de o româncă de la ginecologul ei american

Răspunsul medicului american a fost unul clar și liniștitor: „Dacă pisicul a venit dinainte, păi atunci e tot copilul tău”.

Femeia a relatat pe TikTok că, imediat după ce a aflat că este însărcinată și a văzut inimioara bebelușului pe ecografie, primul ei gând a fost legat de felina pe care o avea acasă. „A, noi avem pisică. Și mi-a zis, ce? Ok, ai pisică. Aici sunt oamenii foarte iubitori de animale. O să vezi, toată lumea are câte o pisică, un cățeluș, o țestoasă... Copiii trăiesc împreună cu animăluțele aici. Pentru noi este o chestie absolut normală”.

„Nu te atingi de litieră” - prima regulă de siguranță

Potrivit ginecologului american, principala regulă pentru femeile însărcinate sau care alăptează este evitarea contactului direct cu litiera pisicii. „Doctorul a recomandat: În primul rând, cât ești însărcinată și alăptezi, nu te atingi de litieră. Nu te atingi de litieră”.

Românca a explicat că riscurile sunt minime dacă pisica este crescută exclusiv în casă, dar medicul a subliniat că, pentru siguranță maximă, altcineva ar trebui să se ocupe de curățarea litierei.

„Dacă chiar trebuie să te atingi de litieră, o faci cu mănuși, cu mască la gură și te speli foarte bine pe mâini, oricum, după aceea”, mai adaugă ea.

Curățenia, cheia unei conviețuiri sănătoase

Un alt sfat primit de femeie se referă la menținerea curățeniei în casă. „Noi suntem căpiați dinaintea copilului cu părul și curățenia, pentru că, la fel cum am menționat, soțul meu are alergie la pisici. Și atunci, ca să combatem problema cu părul, dăm cu aspiratorul zilnic, luăm praful în fiecare zi”.

Ea a precizat că obiceiul de a face curat în fiecare zi nu este doar o măsură de igienă, ci și o necesitate în gospodăriile unde există animale de companie și un copil mic. „Curățenia aia, de o face lumea o dată pe săptămână, noi o facem zilnic”.

Un truc recomandat de mamă: uscătorul de haine

Românca a dezvăluit și un „game changer” recomandat de ginecolog, dar și testat de ea: uscătorul de haine. „Dacă ai pisică și poți să pui un bănuț deoparte, ia o mașină de uscat. Pentru că ăla colectează părul. Și e minunat”.

Astfel, spune femeia, uscătorul nu doar că reduce semnificativ cantitatea de păr de pisică răspândită prin casă, dar și ajută la menținerea aerului curat, mai ales pentru un nou-născut.

Reguli clare: pisica nu are voie în camera bebelușului

Deși este o iubitoare de animale, românca respectă cu strictețe limitele impuse de medic și bunul-simț parental. „Pisicu are acces, dar nu are acces chiar peste tot. În mod normal, pisicul n-are voie în bucătărie, n-are voie în camera lui bebe și bebe are voie pe lângă pisică doar când suntem noi geană pe el”.

Ea a subliniat că bebelușul nu trebuie lăsat niciodată singur cu animalul de companie. „Niciodată, niciodată, niciodată bebe mic nu rămâne singur cu pisica. Copilul mic nu rămâne singur cu pisica sau câinele. Poate să fie blândă, poate să fie ce vrei tu. A venit o muscă, a dat și după aia nu vrei. Nu vrei așa ceva”.

Alergiile și contactul cu pisica

Femeia a explicat că alergia la pisici, dacă există, se manifestă abia după vârsta de doi ani. „Alergia la pisicuță, vezi dacă o are sau nu, abia pe la 2 ani, de la 2 ani în sus, începe să se manifeste. Până atunci, în general, nu prea se manifestă”.

Ea a adăugat că virușii nu se transmit, în general, de la pisică la copil. „Este foarte bine de știut că virușii nu trec, în general, chiar nu trec de la pisică la copil. Se transmit de la câine la om, dar de la pisică la om, ceea ce e ok”.

„Pisicul te pregătește să fii părinte”

Românca a încheiat mesajul ei cu o notă plină de căldură și umor, recomandând tuturor viitorilor părinți să nu se sperie de ideea de a avea o pisică în casă. „Un animăluț din ăsta, așa, un suflețel, chiar te pregătește să fii părinte. Mai ales dacă e pisică. Și fac doar ce vor ele, la fel ca bebelușii”.

Concluzia ei a devenit virală printre mamele din online: „V-am pupat. Iubiți-vă copiii, iubiți-vă pisicii și faceți curat în casă”.