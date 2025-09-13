Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce

Pisica ta te privește sau toarce? Uite de ce o face, de fapt, și ce modifică acest obicei în chimia creierului tău. Adevărul te va uimi.

Pisicile chiar ne iubesc sau e doar imaginația noastră?

Ei bine, de multe ori le privim ca fiind independente și distante, dar cercetările recente arată că pisicile ne influențează mult mai profund decât credem.

Cercetările recente au descoperit că legătura dintre oameni și pisici nu e doar emoțională, ci și biologică.

Totul are legătură cu un "ingredient secret" din creier, cunoscut drept hormonul iubirii.

Aceeași substanță se activează când o mamă își ține copilul în brațe sau când doi oameni apropiați se îmbrățișează. Și surpriză: apare și în relația noastră cu pisicile!

De acum știm că joacă un rol important și atunci când pisica ta te privește, toarce sau îți vine singură în poală.

Ce se produce în creierul tău dacă ai o pisică, ce semne discrete îți arată că pisica ta chiar te iubește și ce trebuie să știi acum dacă ai o pisică sau dacă vrei să îți iei o pisică? Află răspunsul AICI, într-un articol semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News