„HaiDEEE să reciclăm!” - Campania CNREE în Maramureș, un real succes: 25.000 de kg de DEEE colectate în doar o lună

Inițiativa a avut ca obiectiv principal promovarea colectării corecte și responsabile a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) și încurajarea implicării active a cetățenilor în protejarea mediului înconjurător.

În decurs de doar o lună de zile, campania a înregistrat rezultate semnificative, reușind colectarea a peste 25.000 kg de echipamente electrice și electronice uzate provenite din gospodării, instituții publice și unități de învățământ din județul Maramureș.

La acțiune au luat parte 36 de localități și 20 de școli și grădinițe, confirmând interesul crescut al comunităților pentru protejarea mediului și implicarea în proiecte de responsabilitate civică.

În cadrul campaniei „Pe locuri, fiți gata, DEEE!” elevii și preșcolarii au adunat aparate uzate de acasă și din comunitățile lor, dar s-au remarcat și prin cele mai creative și expresive desene tematice și eseuri, transformând reciclarea într-o activitate educativă și responsabilă.

Implicarea școlilor confirmă încă o dată că educația ecologică, începută de la cele mai mici vârste, are un impact semnificativ asupra comportamentului viitoarelor generații. În semn de recunoaștere a implicării lor, CNREE a oferit premii pentru cei peste 1.000 de preșcolari și elevi participanți la campanie.

„Rezultatele acestei ediții demonstrează că oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de importanța reciclării și sunt dispuși să se implice activ atunci când li se oferă soluții accesibile. Le mulțumim tuturor celor care au participat – localnicilor, autorităților și mai ales copiilor și cadrelor didactice, a căror implicare a făcut diferența”, a declarat Daniela Pop, reprezentant CNREE.

La rândul său, domnul Emilian-Gheorghe Pop, președintele ACoR Maramureș, a subliniat importanța implicării comunităților locale în atingerea obiectivelor europene privind colectarea și reciclarea deșeurilor electrice: „Educația și stimularea populației în direcția colectării selective sunt esențiale pentru a atinge țintele asumate de România la nivelul Uniunii Europene. Implicarea activă a comunităților locale în astfel de campanii nu au doar un efect benefic asupra mediului, dar dezvoltă și un comportament responsabil și conștient în rândul cetățenilor. Este nevoie de un efort comun și de colaborare constantă între autorități, organizații și cetățeni pentru a avea un impact real.”

CNREE adresează mulțumiri deosebite președintelui ACoR Maramureș, domnul Emilian- Gheorghe Pop, precum și tuturor voluntarilor locali implicați în buna derulare a campaniei.

Sprijinul și implicarea acestora au contribuit semnificativ la succesul proiectului și la mobilizarea comunităților din județ.

Campania „HaiDEEE să reciclăm! – O inițiativă pentru un Maramureș mai curat” face parte din programul național de informare și colectare a DEEE derulat de CNREE, care își propune să dezvolte rețele de colectare eficiente, să sprijine autoritățile locale și să educe populația cu privire la importanța reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Despre CNREE

Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice (CNREE) este o organizație dedicată promovării și implementării unor soluții eficiente pentru colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electronice. Prin campanii naționale și locale, CNREE sprijină autoritățile și cetățenii în adoptarea unor practici sustenabile, menite să reducă poluarea și să protejeze resursele naturale.

Pentru mai multe informații despre campanii, locațiile punctelor de colectare și regulamentele de participare, vizitați www.cnree.ro și urmăriți-ne pe rețelele de socializare.