Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact

Dr. Monica Pop, unul dintre cei mai buni oftalmologi, vorbește despre miopie, lentile de contact, cataractă, glaucom și donarea de cornee, la Academia de Sănătate.

Dr. Monica Pop este un medic oftalmolog român, unul dintre cei mai cunoscuți medici oftalmologi din România, profesor universitar, cunoscută pentru activitatea sa îndelungată ca manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București.

Monica Pop are o experiență vastă în domeniul oftalmologiei, o carieră de peste patru decenii, fiind implicată atât în practica medicală, cât și în promovarea educației pentru prevenție și diagnostic timpuriu al bolilor de ochi.

Invitată în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical, alături de jurnalistul și medicul Val Vâlcu și de acad. prof. dr. Irinel Popescu, medicul Monica Pop ne-a vorbit despre:

- Chirurgia pentru miopie

"Nu o să fiu niciodată de acord cu rezolvarea chirurgicală a miopiei, pentru că este o intervenție cu riscuri. Mi se pare inadmisibil să operezi un organ sănătos doar ca să nu mai porți ochelari"

- Consult oftalmologic anual după 40 de ani

"Orice om care nu a avut probleme oftalmologice trebuie să meargă la control anual după vârsta de 40 de ani. Sunt boli fără simptome, descoperite prea târziu"

- Cataracta nu e urgență

"În țările civilizate se așteaptă 2 - 3 ani pentru programare"

- Glaucomul este boală gravă, ereditară

"Glaucomul nu dă simptome, nu se vindecă, doar se oprește evoluția. Se moștenește și necesită control permanent"

- Problema donării de cornee

"Românii refuză donarea! Eu cred că pacientul trebuie să decidă din timpul vieții, printr-o listă oficială a Ministerului Sănătății, NU familia!"

- Prevenția la copii

"Orice copil trebuie consultat oftalmologic la 3 ani, maximum 4 ani, chiar dacă pare perfect sănătos. Riscă handicap vizual ireversibil!"

- Ochii, cauza accidentelor rutiere

"Oftalmologii nu ar trebui să dea permis auto persoanelor fără vedere binoculară, pentru că nu apreciază distanțele"

- Împotriva lentilelor de contact la miopii mici

- Împotriva chirurgiei pentru ulcior sau orjelet

"Consider o barbarie să operezi un copil de ulcior, când există tratament local eficient"

- Cum se tratează ulciorul la ochi

Dr. Monica Pop este o voce publică foarte activă, fiind apreciată pentru implicarea în problemele de sănătate publică, dar și pentru opiniile sale directe.

Emisiunea cu dr. Monica Pop apare joi, 4 septembrie, ora 18:00, pe YouTube și Facebook DC Medical, DC News și DC News TV.

