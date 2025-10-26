Andrei Caramitru laudă Catedrala Mântuirii Neamului: Superbă, simbolizează ambiţia. Alta e problema noastră

"Mie Catedrala îmi place şi mi se pare super ok, da da. E o operă de arta - şi arta din interior e chiar spectaculoasă şi de înaltă calitate. Plus că e ceva care va rămâne o mie de ani sau mai mult, o să fie vizitată de oameni dintr-un viitor pe care nici nu ni-l imaginăm. E ceva care rămâne.

Și mai e ceva - simbolizează ambiția, ceea ce e bine", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

"Problema noastră nu e Catedrala - este lipsa de ambiție, lupta pe mize doar mici, este disperarea de a ne închide suveran ca proştii poarta, și să rămânem singurei prostălăi în glod la sat cu mure de pădure și industria calului.

Problema noastră este frica de schimbare, frica de orice adversar - atât de mare că le-am da cheile la casă și tot ce avem, umili cu capul plecat.

Problemele noastre sunt Miorița, pasunismul, prostia, lipsa de educație minimă, frica și lipsa de ambiție, complexul de inferioritate, lenea - nu Catedrala.

PS: felicitări artiștilor pentru picturi și mozaic - superbă muncă. Bravo vouă pentru munca și talentul vostru", a subliniat Andrei Caramitru.