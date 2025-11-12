Nicușor Dan a publicat Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030

Miercuri, 12 noiembrie 2025, pe siteul Administrației Prezidențiale a României a fost publicată Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030.

Documentul poate fi accesat AICI.

Conceptul cheie al Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru următorii cinci ani este „independența solidară“. România fiind în prezent „o țară mai sigură de sine, de propriile capacități și de propriul potențial“.

În document se afirmă, de asemenea, că România dă o importanță covârșitoare și Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, pe lângă aoscierile la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică, un „pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității“ țării.

Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030 propune „un parteneriat cu națiunea română“, iar beneficiarul cel mai important al acesteia este „poporul român“.

Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030. Principii: