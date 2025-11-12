€ 5.0846
Stiri

Nicușor Dan a publicat Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030
Data actualizării: 14:25 12 Noi 2025 | Data publicării: 14:12 12 Noi 2025

Nicușor Dan a publicat Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Pe siteul Administrației Prezindențiale a fost publicată Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030.

Miercuri, 12 noiembrie 2025, pe siteul Administrației Prezidențiale a României a fost publicată Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030.

Documentul poate fi accesat AICI.

Conceptul cheie al Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru următorii cinci ani este „independența solidară“. România fiind în prezent „o țară mai sigură de sine, de propriile capacități și de propriul potențial“.

În document se afirmă, de asemenea, că România dă o importanță covârșitoare și Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, pe lângă aoscierile la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică, un „pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității“ țării.

Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030 propune „un parteneriat cu națiunea română“, iar beneficiarul cel mai important al acesteia este „poporul român“.

Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030. Principii:

  • proeminența interesului național
  • implicarea cetățenilor
  • independența solidară în cooperare cu aliații și partenerii
  • eficiența
  • pragmatismul
  • abordarea pro-activă
  • continuitatea
  • predictibilitatea
  • onestitatea

