Nicușor Dan, anunțurile zilei / live pe DC News

Președintele Nicușor Dan va susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni.
Conform Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan va susține miercuri, începând cu ora 12:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni.
Președintele va prezenta noua strategie de apărare națională, despre care a spus anterior că se va axa pe două aspecte principale: războiul hibrid și combaterea corupției.
Mai târziu, la ora 16:00, președintele se va întâlni pentru a doua oară în această săptămână cu liderii coaliției, de această dată alături de reprezentanți ai magistraților, pentru discuții privind pensiile magistraților.
