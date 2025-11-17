€ 5.0844
Data actualizării: 20:14 17 Noi 2025 | Data publicării: 18:38 17 Noi 2025

Ședință a coaliției, la Palatul Victoria. Se ia decizia finală privind pensiile magistraților? / UPDATE
Autor: Anca Murgoci

lege pensii magistrati Pensiile magistraților. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
 

Este ședință a coaliției la Palatul Victoria.

UPDATE: Conform unor informații pe surse, coaliția încă nu s-a înțeles în privința pensiilor magistraților. Va avea loc o nouă rundă de negocieri.

----

Reprezentanții coaliției de guvernare s-au reunit, luni, la Palatul Victoria, pentru a discuta detaliile finale privind proiectul referitor la reforma administrației publice locale și centrale, precum și proiectul privind pensiile magistraților.

La întâlnire sunt prezenți, alături de premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, Sorin Grindeanu, președintele PSD, Kelemen Hunor, președintele UDMR, Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților din Parlament, precum și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), secretarul general al PSD, Claudiu Manda, deputatul USR Cristian Seidler.

E foarte posibil ca Guvernul să declanșeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul de reformă din administrația locală și cea centrală

Premierul Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor, că este foarte posibil ca, săptămâna viitoare, Guvernul să declanșeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul de reformă din administrația locală și cea centrală, cu o propunere de reducere a cheltuielilor cu 10%.

Privitor la reforma pensiilor magistraților, șeful Executivului a afirmat vinerea trecută că la începutul acestei săptămâni urmează să fie tranșate toate detaliile actului normativ.

Alte subiecte care ar urma să fie discutate vizează stabilirea nivelului salariului minim pentru anul viitor, dar și alte măsuri precum cea privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. 

