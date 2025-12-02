€ 5.0893
DCNews Stiri Nicuşor Dan, mesaj de solidaritate după inundaţiile care au devastat Asia: peste 400 de morţi şi milioane de sinistraţi
Data actualizării: 18:33 02 Dec 2025 | Data publicării: 18:30 02 Dec 2025

Nicuşor Dan, mesaj de solidaritate după inundaţiile care au devastat Asia: peste 400 de morţi şi milioane de sinistraţi
Autor: Alexandra Curtache

Discursul susținut în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale Discursul susținut în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale
 

România îşi exprimă solidaritatea cu statele afectate de catastrofele climatice din ultimele zile.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis marţi un mesaj de condoleanţe familiilor victimelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren care au lovit mai multe ţări din Asia de Sud şi de Sud-Est. Şeful statului a precizat, într-o postare pe platforma X, că urmăreşte cu îngrijorare evoluţia situaţiei dramatice din India, Indonezia, Malaezia, Sri Lanka, Thailanda şi Vietnam, ţări grav afectate de precipitaţii extreme.

„Transmit profundele mele condoleanţe către familiile victimelor şi le doresc putere salvatorilor, sperând că eforturile lor vor ajuta cât de mulţi oameni este posibil”, a scris preşedintele.

Bilanţ dramatic în Sri Lanka

Cel mai grav afectată este Sri Lanka, unde inundaţiile şi alunecările de teren produse săptămâna trecută s-au soldat cu cel puţin 410 morţi şi aproape 1,5 milioane de persoane evacuate sau rămase fără adăpost, potrivit noului bilanţ publicat marţi de Centrul de Gestionare a Dezastrelor (DMC). Autorităţile continuă să caute 336 de dispăruţi, în condiţiile în care operaţiunile de salvare sunt îngreunate de terenurile instabile şi de accesul dificil în zonele montane.

Potrivit AFP, aceasta este cea mai gravă catastrofă naturală care loveşte insula de la tsunamiul din 2004, când peste 30.000 de persoane şi-au pierdut viaţa.

Musonul şi cicloanele, cauzele fenomenelor extreme

Ploile torenţiale au fost generate de muson, intensificat săptămâna trecută de două cicloane tropicale. Acestea au descărcat cantităţi uriaşe de apă nu doar peste Sri Lanka, ci şi peste numeroase regiuni din Sumatra (Indonezia), sudul Thailandei şi nordul Malaeziei.

AFP notează că zone întinse din aceste ţări, dar şi din Filipine, Vietnam, Myanmar, precum şi părţi din Cambodgia şi Laos, au înregistrat cantităţi de precipitaţii fără precedent pentru luna noiembrie. Analizele realizate pe baza datelor Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice din SUA (NOAA) arată că asemenea volume de ploi nu au mai fost consemnate în ultimele peste două decenii.

Recorduri de precipitaţii şi eforturi de salvare

Aproape întreg teritoriul Sri Lankăi a fost afectat de ploi record. Infrastructura de transport a fost grav deteriorată, numeroase drumuri fiind impracticabile, iar sute de localităţi au rămas izolate. Guvernul de la Colombo a mobilizat armata, poliţia şi serviciile de intervenţie pentru sprijinirea populaţiei şi evacuarea zonelor de risc.

În regiune continuă avertizările meteorologice, în condiţiile în care autorităţile se pregătesc pentru noi episoade de ploi, iar bilanţurile ar putea creşte.

Mesajul transmis de preşedintele Nicuşor Dan se alătură reacţiilor internaţionale de solidaritate faţă de populaţiile afectate, în timp ce comunitatea globală urmăreşte cu îngrijorare intensificarea frecvenţei fenomenelor climatice extreme.

