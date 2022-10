"Nu o fac pentru a fi mai sănătos". Vlăduța Lupău, despre alăptatul în public: E ridicol să judeci

"Mi se pare un lucru efectiv normal și firesc! Categoric! Mai văd și eu destul de multe comentarii legate de această temă și pot spune că este un subiect destul de discutat și controversat. E ridicol să judeci o femeie care își alăptează copilul în public. Nevoia bebelușului/copilului este pe moment și nu poți să îi explici: Stai că acum suntem în public și se uită lumea, mai rabdă de foame până plecăm și ne ascundem să nu ne vadă lumea'. Doamne ferește! Cred că de aici pleacă totul în viață… să nu trăiești în modul te vede lumea/ce o să zică lumea?'. Evident, o faci discret, te acoperi cu o bluză, cu o păturică sau chiar cu o batistă, dacă nu ai altceva la tine, însă trebuie categoric să alăptezi oriunde are nevoie bebelușul", a spus Vlăduța Lupău într-un inerviu pentru viva.ro.

"Este un sentiment extraordinar"

"Am primit feedback 98% pozitiv în care femeile mă apreciau pentru curaj, deși nu înțeleg de ce îți trebuie curaj să alăptezi în public sau să arăți o poză în care faci asta, și mă felicitau și pentru simplu fapt că alăptez. Probabil mamele din zilele noastre alăptează din ce în ce mai puțin și renunță ușor la acest lucru… Și pentru mine a fost greu și este greu și acum să alăptez, asta din cauza programului pe care îl am, însă nu mă las și nu renunț atâta timp cât pot să o fac. Și nu o fac pentru că am idei de genul o să fie mai sănătos dacă mănâncă la sân'… nu! O fac pentru că este un sentiment extraordinar să știi că puiul tău crește în continuare din tine și pentru legătura specială dintre mamă și pui.

Într-adevăr, alăptarea este grea la început, multe femei fac complicații cum ar fi mastita, pe urmă atașarea bebelușului face răni dureroase la sân și multe altele… Eu n-am avut parte de niciuna dintre cele pe care le amintesc, însă eu am problema cu laptele când sunt plecată. Pe drum sau între evenimente, eu stau la mașină și mă mulg, ca să nu explodeze' sânii, depozitez laptele într-o ladă frigorifică și apoi ajung acasă și i-l dau copilului. E un efort și din partea mea, însă îl fac din toată inima", a mai povestit artista.

Cum a anunțat Vlăduța Lupău că va fi mămică

"Minunea mea… de Buna-Vestire… primele cuvinte pe care vreau să ți le spun și să le știi și tu sunt: Îi mulțumesc Lui Dumnezeu în fiecare clipă, din toată inima mea, că te-a pus pe tine, cel mai mare dar a Lui, în pântecele meu! Și abia după ce ți-am zis asta, îți spun că… te iubesc!

Abia aștept să pot să-ți povestesc toată povestea ta și cât de multe “figuri” ai făcut până azi… d-apoi de azi încolo (nu-i nimic, în lumea asta, unde te așteptăm, se zice că părinții iartă și uită orice copiilor lor)… și totodată să-ți mai povestesc și cât de mare este puterea Lui și ce minune mare ești tu! Am așteptat această zi în care să zic în gura mare că voi fi “mămică”… (woow!!!) Da! Eu voi fi mămica ta!

Ce zici?! … stai să vezi ce mămică … și staaaai să vezi ce tătic! (O să ne “batem” de la care pe care iubește mai tare!) Ce mai vreau să știi …nu-ți promit că în viața ta îți voi da marea și sarea dar îți promit că te voi învăța să-L iubești pe Dumnezeu și atunci El îți va da tot ceea ce îți dorești! Crede-mă! Te iubesc minune și abia aștept să ne vedem! Știu sigur că va fi dragoste mare și nemuritoare între noi! Cu drag, mami!” scria Vlăduța Lupău pe contul ei de Facebook.

