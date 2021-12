Dacă ești șofer, trebui să citești asta despre CAUCIUCURI și CENTURA de siguranță. Diferența între viață și moarte

Iată câteva detalii interesante pe care ar trebui să le cunoști, ca șofer:

- Cauciucurile sunt singurul contact al tău cu solul. Amprenta cauciucului pe sol, în total, din cele patru roți, este cât o coală de hârtie A4. Astfel, calitatea cauciucului este extrem de importantă. Sub 7 grade Celsius, trebuie să schimbi cauciucurile cu unele de iarnă, iar peste 7 grade constant, cu cele de vară. Cauciucurile de iarnă, spre deosebire de cele de vară, au niște striații care acționează precum ventuzele. Așa se explică și zăpada strânsă în anvelope. Unii șoferi o curăță, neștiind că zăpadă pe zăpadă, aderența este mai mare, astfel fiind conceput și cauciucul de iarnă. Aderența depinde de multe aspecte: calitatea anvelopei, vechimea, uzura, calitatea asfaltului, condițiile meteo (ploaie, polei, zăpadă), etc. Aderența scade la 60% în momentul în care carosabilul este ud și devine zero în momentul acvaplanării. Acvaplanarea poate apărea și în cele mai neașteptate momente: când mergi pe un drum de viteză și o porțiune este acoperită cu apă (o baltă), când intri brusc într-o zonă cu ploaie torențială și nu adaptezi viteza. În acel moment, orice ai face, mașina nu va răspunde.

- Centura de siguranță este esențială pentru salvarea vieții tale și a celor din mașină. Airbag-urile sunt conectate la centurile de siguranță. Astfel, poziția corectă la volan (nici lăsat pe spate, nici prea aproape de volan, ci prin contact între punctele cheie ale corpului cu scaunul), cumulată cu centura de siguranță, reprezintă salvarea vieții tale, ca șofer. De asemenea, atât pasagerul din dreapta, cât și cei de pe bancheta din spate, trebuie să poarte centura de siguranță, ca, în caz de impact, să fie declanșat airbag-ul, de multe ori, salvator. În momentul impactului, un pasager care nu poartă centura, cu atât mai mult un copil, este aruncat cu viteza pe care a avut-o până în acel moment mașina.

Un alt detaliu important: airbag-ul se umflă cu 300 km/h și este conceput astfel încât șoferul să fie aruncat în airbag, cu centura pusă, în momentul în care acesta începe să se dezumfle. Dacă un șofer nu poartă centura, el intră în contact cu airbag-ul în momentul în care acesta se umflă cu viteza de 300 km/h, impactul putând fii tragic. Și totul pentru că pur și simplu nu poartă centura, din motive de comoditate. De asemenea, dacă un șofer stă pe spate, nu va avea parte de protecția oferită de airbag, pentru că semnalul dat de centură va fi întârziat sau chiar deloc.

Acestea sunt doar două detalii din poate zeci și ar trebui să fie cunoscute și asumate de fiecare șofer.

Anual, în România, mor aproximativ 2000 de oameni, din accidentele rutiere. Peste 8000 sunt răniți grav, cu sechele pe viață. Viața are prioritate și e important ca măcar detaliile esențiale să le respectăm. Nu suntem cu nimic mai buni dacă vrem să ne arătăm caii putere pe șosele, pentru că, de cele mai multe ori, viteza devine fatală, nouă sau altor participanți la trafic. Fiecare om mort sau rănit grav într-un accident, brusc, lasă în urmă familie, prieteni. Durerea nu este a unui singur om, iar noi nu suntem cu nimic mai buni dacă nu respectăm regulile de circulație sau de conduită. A fi șofer nu înseamnă doar a porni mașina și de a te deplasa din loc în loc, e ca o meserie ce ar trebui mereu perfecționată și adaptată.

* articolul prezintă și o opinie

** informațiile au fost culese dintr-un curs teoretic de conducere defensivă, organizat de o școală de șoferi din București.