Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video

Un turist a intrat în mare, în ciuda faptului că era arborat steagul roșu. Mai mult, el i-a ignorat pe salvamarii care i-au cert să iasă din apă. Prin urmare, au fost chemați jandarmii.

Scos cu cătușe și o amendă să țină minte că steagul roșu înseamnă interzisă total intrarea în mare!





În final, bărbatul a fost scos din apă cu cătușe. A primit și o amendă de 2.500 de lei.



„Astăzi, în jurul orei 11:00, jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au fost solicitați să intervină de către salvamarii din stațiunea Venus, după ce un turist a refuzat să iasă din apă, deși era arborat steagul roșu – semnal care interzice scăldatul.

Din cauza condițiilor meteo și a mării agitate, salvamarii au interzis accesul în apă, însă bărbatul a ignorat avertismentele și apelurile repetate, punându-și viața în pericol. La fața locului, jandarmii au fost nevoiți să îl încătușeze, întrucât acesta a refuzat să se legitimeze și a avut un comportament recalcitrant.

În cele din urmă, la insistențele soției și ale avocatului său, bărbatul a acceptat să prezinte actele de identitate și a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.500 de lei”, conform unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.

Jandarmii fac apel la turiști să respecte indicațiile salvamarilor și ale autorităților, deoarece marea este deseori imprevizibilă, iar pe steag roșu este interzis total să intri în apă!

