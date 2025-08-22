Data actualizării: | Data publicării:

Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursa: Pixabay
Sursa: Pixabay

Un incident ciudat a avut loc, vineri,  pe o plajă din Venus.

Vezi și - Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit

Un turist a intrat în mare, în ciuda faptului că era arborat steagul roșu. Mai mult, el i-a ignorat pe salvamarii care i-au cert să iasă din apă. Prin urmare, au fost chemați jandarmii.

Scos cu cătușe și o amendă să țină minte că steagul roșu înseamnă interzisă total intrarea în mare!


 
În final, bărbatul a fost scos din apă cu cătușe. A primit și o amendă de 2.500 de lei.
 
„Astăzi, în jurul orei 11:00, jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia al Inspectoratului  de Jandarmi Județean Constanța au fost solicitați să intervină de către salvamarii din stațiunea Venus, după ce un turist a refuzat să iasă din apă, deși era arborat steagul roșu – semnal care interzice scăldatul. 

Din cauza condițiilor meteo și a mării agitate, salvamarii au interzis accesul în apă, însă bărbatul a ignorat avertismentele și apelurile repetate, punându-și viața în pericol. La fața locului, jandarmii au fost nevoiți să îl încătușeze, întrucât acesta a refuzat să se legitimeze și a avut un comportament recalcitrant.

În cele din urmă, la insistențele soției și ale avocatului său, bărbatul a acceptat să prezinte actele de identitate și a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.500 de lei”, conform unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.

Jandarmii fac apel la turiști să respecte indicațiile salvamarilor și ale autorităților, deoarece marea este deseori imprevizibilă, iar pe steag roșu este interzis total să intri în apă!

Vezi și - Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
22 aug 2025, 18:26
Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video
22 aug 2025, 17:35
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
22 aug 2025, 16:20
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
22 aug 2025, 15:16
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
ParintiSiPitici.ro
Secretul nr. 1 al succesului copiilor performanți, conform studiului unor cercetători pe sute de elevi: „Părinții ar trebui să-l aplice cât mai devreme!”
22 aug 2025, 17:02
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
21 aug 2025, 14:02
Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță
21 aug 2025, 11:46
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
21 aug 2025, 10:15
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
21 aug 2025, 00:00
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
20 aug 2025, 22:56
Mogly, o ursoaică trăită 13 ani în captivitate, nu reușește să se bucure încă de libertate. Imagini sfâșietoare cu animalul (VIDEO)
20 aug 2025, 21:14
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
20 aug 2025, 18:07
Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius
20 aug 2025, 16:56
Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem
20 aug 2025, 16:23
Creștere accelerată a prețurilor: România, campioană europeană la inflație în iulie 2025
20 aug 2025, 14:00
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
20 aug 2025, 13:01
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: Peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
20 aug 2025, 12:28
Focuri de armă, trase pe terasa unui local din Centrul Vechi. Agresorul, identificat
20 aug 2025, 12:02
Au intrat dronele rusești în România? Răspunsul ministerului condus de Ionuț Moșteanu
20 aug 2025, 09:19
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
20 aug 2025, 00:00
Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna
19 aug 2025, 23:41
Obiceiul britanicilor care efectiv m-a șocat: Ce obișnuiesc să facă la pisicină
20 aug 2025, 17:32
Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Șapte victime în stare critică/ Trafic blocat
19 aug 2025, 19:05
Agenția Națională de Transplant, alături de motocicliști, lansează FearlessDonors despre un subiect greu, încă tabu în România
19 aug 2025, 19:06
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
19 aug 2025, 18:14
Procurorul general i-a cerut lui Bolojan o eşalonare reală a vârstei de pensionare a magistraţilor
19 aug 2025, 17:32
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
19 aug 2025, 16:42
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
19 aug 2025, 16:38
Cât mai stau bucureștenii fără apă caldă după avaria de duminică seara
19 aug 2025, 14:51
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
19 aug 2025, 14:39
Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO
18 aug 2025, 22:19
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
18 aug 2025, 20:13
Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală
18 aug 2025, 18:38
Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO
18 aug 2025, 17:03
5 investiții în sănătate care chiar merită banii
18 aug 2025, 15:08
Caviarul versus supraviețuirea ultimelor "fosile vii". Care este soarta sturionilor din Dunăre
22 aug 2025, 08:27
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
18 aug 2025, 08:49
Fosile vii, în pericol: România, ultima redută a sturionilor în Europa. Patrimoniu pe cale să dispară
18 aug 2025, 15:03
Cele mai noi știri
acum 27 de minute
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
acum 42 de minute
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
acum 57 de minute
Curs valutar BNR vineri 22 august, valabil în weekend și luni
acum 1 ora 3 minute
SUA participă la alternativa Rusiei la Eurovision. Ce țări din Europa au fost invitate
acum 1 ora 33 minute
Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video
acum 1 ora 38 minute
Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea. Vijelii și furtuni cu grindină și frecvente descărcări electrice/ UPDATE
acum 1 ora 49 minute
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
acum 2 ore 4 minute
Află modificările aduse la programul RABLA 2025. Noile valori ale voucherelor, ce se schimbă
Cele mai citite știri
pe 21 August 2025
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
pe 21 August 2025
Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"
pe 21 August 2025
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
pe 21 August 2025
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
pe 21 August 2025
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel