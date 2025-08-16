Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit

Litoralul românesc este aglomerat în minivacanța de Sfânta Maria, dar vântul este puternic pe plajele de la malul mării, iar mare agitată. A fost arborat steagul roșu pe plaje, însă ignorat de mulți turiști. 200.000 de turiști se află la malul mării. Pe aproape toate plajele a fost arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că nici măcar unul, nici cel mai bun și mai profesionist în ale înotului nu are voie să intre în mare. În Jupiter, trei turiști care au ignorat avertismentele salvamarilor au fost la un pas de înec. S-a format lanț uman pentru salvarea lor. Este vorba despre un bărbat de 35 de ani și de doi copii. Au fost aduși la mal din valurile puternice. Din păcate, deși bărbatul de 35 de ani a fost și el salvat de lanțul uman format pe litoral, a fost scos în stop cardio-respirator. După manevre de resuscitate, a fost declarat decesul.

Și în stațiunea Neptun, alți doi turiști au fost scoși în ultima clipă din valuri. Din fericire, conștienți.

Curenții puternici sunt înșelători încă de la mal. Mulți turiști se lasă păcăliți de vremea bună și nici nu se uită după steagul arborat sau nu știu ce înseamnă. Mulți spun că au crezut că au voie la mal. Alții spun că au venit doar pentru câteva zile la mare și nu pot să nu intre în apă.

În condițiile unui grad de ocupare de peste 90%, plajele sunt pline. Salvamarii pot doar să recomande, să avertizeze, dar nu-i pot forța pe turiști să nu pună piciorul în apă.

