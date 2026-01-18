Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt al ANAT, spune că turismul înseamnă mai mult decât vacanțe, fiind o sursă importantă de bani pentru economie, și subliniază că România are nevoie de un brand turistic puternic pentru a atrage mai mulți turiști străini.

„Din păcate, probabil că mulți guvernanți se gândesc: Ne arde nouă de vacanțe? Turismul înseamnă vacanțe?

De la turismul intern la turismul de incoming

Să zicem că nu ne gândim la turismul intern sau la românii care călătoresc în România și care pleacă, deși trebuie și asta, că și așa rămân bani în țară. Banii circulă în familie, dar trebuie să ne gândim la turismul de incoming. Exportul de servicii, turiștii care vin în țară lasă bani.

La ora actuală, potrivit Consiliului Mondial al Turismului și Călătoriilor, parcă îi cred pe ei mai mult. Poate firmele și entitățile mici nici nu declară tot la INS, nu știu, dar aportul industriei turistice, potrivit unor organizații internaționale care au studiat România, este de 5%. Toate cu încasările colaterale, pentru că un turist face cumpărături și cu mașina, merg și la benzinării, mai merg la un restaurant. S-ar putea și sunt anumite studii ca la ora actuală să încaseze România chiar 10% prin străinii care vin și fac cheltuieli, nu e de colo acest procent.

Se uită că turismul e o formă de exportul, turismul de incoming, străinii care vin în România, și e o formă mai facilă de export, facilă într-un sens. Nu trebuie să înstrăinăm, să exportăm diverse produse pe care trebuie să le transportăm, minereuri și așa mai departe. Noi trebuie să ne promovăm inteligent și să atragem străinii să vină în România.

Cred că la ora actuală avem envoie de un nou brand puternic turistic al României, cu care să ieșim în față pe o perioadă tot așa, de 10–15 ani”, a explicat Traian Bădulescu.