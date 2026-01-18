€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Sectorul ignorat care ar putea aduce mulţi bani României. "Guvernanţii se gândesc: de asta ne arde nouă acum?"
Data actualizării: 20:58 18 Ian 2026 | Data publicării: 20:57 18 Ian 2026

EXCLUSIV Sectorul ignorat care ar putea aduce mulţi bani României. "Guvernanţii se gândesc: de asta ne arde nouă acum?"
Autor: Dana Mihai

drapel romania

Un sector care pentru alte ţări înseamnă una dintre principalele surse de venit la buget este pus la "şi altele" de guvernanţii din România.

 

Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt al ANAT, spune că turismul înseamnă mai mult decât vacanțe, fiind o sursă importantă de bani pentru economie, și subliniază că România are nevoie de un brand turistic puternic pentru a atrage mai mulți turiști străini.

„Din păcate, probabil că mulți guvernanți se gândesc: Ne arde nouă de vacanțe? Turismul înseamnă vacanțe?

De la turismul intern la turismul de incoming

Să zicem că nu ne gândim la turismul intern sau la românii care călătoresc în România și care pleacă, deși trebuie și asta, că și așa rămân bani în țară. Banii circulă în familie, dar trebuie să ne gândim la turismul de incoming. Exportul de servicii, turiștii care vin în țară lasă bani.

La ora actuală, potrivit Consiliului Mondial al Turismului și Călătoriilor, parcă îi cred pe ei mai mult. Poate firmele și entitățile mici nici nu declară tot la INS, nu știu, dar aportul industriei turistice, potrivit unor organizații internaționale care au studiat România, este de 5%. Toate cu încasările colaterale, pentru că un turist face cumpărături și cu mașina, merg și la benzinării, mai merg la un restaurant. S-ar putea și sunt anumite studii ca la ora actuală să încaseze România chiar 10% prin străinii care vin și fac cheltuieli, nu e de colo acest procent.

Citește și: Cum și de ce călătoresc românii în 2026. Ce s-a schimbat față de perioada comunismului

Se uită că turismul e o formă de exportul, turismul de incoming, străinii care vin în România, și e o formă mai facilă de export, facilă într-un sens. Nu trebuie să înstrăinăm, să exportăm diverse produse pe care trebuie să le transportăm, minereuri și așa mai departe. Noi trebuie să ne promovăm inteligent și să atragem străinii să vină în România.

Cred că la ora actuală avem envoie de un nou brand puternic turistic al României, cu care să ieșim în față pe o perioadă tot așa, de 10–15 ani”, a explicat Traian Bădulescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

traian badulescu
turism
vacante
anat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Cine reprezintă România la Forumul de la Davos
Publicat acum 25 minute
Negociatorul ucrainean afirmă că a avut discuţii "substanţiale" cu Statele Unite
Publicat acum 37 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat acum 1 ora si 21 minute
UE are în vedere taxe vamale de 93 de miliarde de euro ca retorsiune pentru cele anunţate de Trump
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa vine în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close