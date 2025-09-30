Rușii nu au voie să exporte benzină și motorină până la sfârșitul anului

Guvernul Federației Ruse a prelungit interdicția asupra exportului de benzină și a introdus restricții pentru alte tipuri de combustibil, scrie Interfax.

Potrivit comunicatului cabinetului, printr-o nouă hotărâre a fost prelungită interdicția de export al benzinei auto în afara țării. Aceasta va fi valabilă până la 31 decembrie 2025 inclusiv și se aplică tuturor exportatorilor, inclusiv producătorilor direcți. Anterior, producătorilor le era interzis să exporte benzină până la sfârșitul lunii septembrie, iar celor care nu sunt producători – până la sfârșitul lunii octombrie.

Și exportul motorinei este interzis

„Printr-o altă hotărâre a fost introdusă interdicția la exportul motorinei, precum și al combustibilului naval și al altor tipuri de păcură, inclusiv a celor achiziționate la bursele de mărfuri. Restricțiile intră în vigoare începând cu ziua următoare publicării oficiale a deciziei și vor fi valabile până la 31 decembrie 2025 inclusiv. Totodată, asupra livrărilor efectuate de producătorii direcți ai acestor tipuri de combustibil, interdicția nu se aplică”, a precizat guvernul rus.