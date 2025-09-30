€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:40 30 Sep 2025 | Data publicării: 16:30 30 Sep 2025

Rușii nu au voie să exporte benzină și motorină până la sfârșitul anului
Autor: Doinița Manic

Rușii nu au voie să exporte benzină și motorină până la sfârșitul anului Foto: Pixabay
 

Rusia a prelungit interdicția asupra exportului de benzină și a introdus restricții pentru alte tipuri de combustibil.

Guvernul Federației Ruse a prelungit interdicția asupra exportului de benzină și a introdus restricții pentru alte tipuri de combustibil, scrie Interfax.

Potrivit comunicatului cabinetului, printr-o nouă hotărâre a fost prelungită interdicția de export al benzinei auto în afara țării. Aceasta va fi valabilă până la 31 decembrie 2025 inclusiv și se aplică tuturor exportatorilor, inclusiv producătorilor direcți. Anterior, producătorilor le era interzis să exporte benzină până la sfârșitul lunii septembrie, iar celor care nu sunt producători – până la sfârșitul lunii octombrie.

Și exportul motorinei este interzis

 

„Printr-o altă hotărâre a fost introdusă interdicția la exportul motorinei, precum și al combustibilului naval și al altor tipuri de păcură, inclusiv a celor achiziționate la bursele de mărfuri. Restricțiile intră în vigoare începând cu ziua următoare publicării oficiale a deciziei și vor fi valabile până la 31 decembrie 2025 inclusiv. Totodată, asupra livrărilor efectuate de producătorii direcți ai acestor tipuri de combustibil, interdicția nu se aplică”, a precizat guvernul rus.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
benzina
export
motorina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
România își întărește apărarea cu peste 200 de tancuri. Investiție de 7 miliarde de euro
Publicat acum 19 minute
Mii de angajați ai Jandarmeriei Capitalei, puși să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit
Publicat acum 52 minute
Cum a ajuns România să cumpere cea mai scumpă energie din lume
Publicat acum 57 minute
Cod Galben de ploi. ANM, zonele vizate
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Incredibil de dureros: De unde vine vorba ”Te îneci ca țiganul la mal”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat acum 22 ore si 51 minute
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close