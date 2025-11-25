€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Stiri Familia Regală vinde Hotelul Furnica din Sinaia, aflat lângă Castelul Peleș. Costă cât o vilă în Dorobanți
Data actualizării: 23:01 25 Noi 2025 | Data publicării: 22:37 25 Noi 2025

Familia Regală vinde Hotelul Furnica din Sinaia, aflat lângă Castelul Peleș. Costă cât o vilă în Dorobanți
Autor: Doinița Manic

Hotelul Furnica din Sinaia Hotelul Furnica din Sinaia scos la vânzare de Familia Regala a României. Foto: captură video Youtube
 

Familia Regală vinde Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în Dorobanți.

Hotelul „Furnica”, situat în apropierea emblematicului Castel Peleș, a fost pus oficial la vânzare de Casa Regală a României, scrie Digi24.ro.

Autoritățile române par să nu fie interesate să își exercite dreptul de preemțiune, ceea ce înseamnă că, practic, oricine dispune de resursele necesare ar putea achiziționa hotelul.

VEZI ȘI: Lucruri mai puțin știute despre Regina Maria a României. Stelian Tănase: Avea impresia că are talent la scris, dar nu avea

Inițial, Hotelul Furnica a fost construit pentru a găzdui personalul angajat al Familiei Regale, iar astăzi este clasificat ca monument istoric de importanță națională. Clădirea se află pe strada Furnica nr. 50 și include un teren de 5.106 metri pătrați. Familia Regală cere pentru proprietate suma de 3,7 milioane de euro, sumă despre care sursa citată scrie că este cam cât valoarea unei vile în Dorobanți.

Ministerul Culturii nu își va exercita dreptul de preemțiune. Decizia se află acum la CJ Prahova și Primăria Sinaia

Ministerul Culturii ar fi răspuns deja la ofertă, comunicând că nu își va exercita dreptul de preemțiune, astfel că decizia a fost transmisă autorităților locale – Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia. În următoarele zile, CJ Prahova urmează să dezbată proiectul de hotărâre referitor la renunțarea la acest drept. În cazul în care consiliul va confirma oficial neexercitarea preemțiunii, șansele ca Primăria Sinaia să preia clădirea devin foarte reduse.

VEZI ȘI: Orașul unde Carol I a vrut să construiască prima dată Peleșul. Locuitorii regretă până azi încăpățânarea înaintașilor lor de a nu vinde teren regelui

Conform proiectului de hotărâre al CJ Prahova, care urmează să fie supus votului joi, se propune:
„Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune al Județului Prahova pentru achiziționarea imobilului situat în orașul Sinaia, str. Furnica nr.50, clasificat ca monument istoric „Hotel Furnica”, cod PH-II-m-A-16679, înscris în cartea funciară nr. 24995/Sinaia, compus din teren de 5.106 mp și construcția C1 (D+P+E+M) cu suprafața construită la sol de 1.928 mp și desfășurată de 3.881 mp”.

Prin urmare, dacă autoritățile nu intervin, proprietatea va fi scoasă pe piața liberă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hotel furnica
casa regala a romaniei
vanzare hotel furnica
pret hotel furnica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Ce pensii primesc bătrânii din Grecia
Publicat acum 28 minute
Descoperire în timpul golirii Lacului Vidraru. Epava unui vapor dispărut în anii ’90 a ieșit la suprafață
Publicat acum 29 minute
De ce tastatura nu e în ordine alfabetică: Cum a supraviețuit QWERTY timp de peste 140 de ani
Publicat acum 56 minute
Eolienele, „de vină” că piloții n-au doborât drona care a survolat mai multe județe din România. Moșteanu: Drona apărea, dispărea
Publicat acum 59 minute
Recompensă de 15 milioane de dolari pentru informaţii despre acest bărbat aflat pe lista celor mai căutați 10 fugari ai FBI
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close