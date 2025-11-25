Familia Regală vinde Hotelul Furnica din Sinaia, aflat lângă Castelul Peleș. Costă cât o vilă în Dorobanți

Hotelul „Furnica”, situat în apropierea emblematicului Castel Peleș, a fost pus oficial la vânzare de Casa Regală a României, scrie Digi24.ro.

Autoritățile române par să nu fie interesate să își exercite dreptul de preemțiune, ceea ce înseamnă că, practic, oricine dispune de resursele necesare ar putea achiziționa hotelul.

Inițial, Hotelul Furnica a fost construit pentru a găzdui personalul angajat al Familiei Regale, iar astăzi este clasificat ca monument istoric de importanță națională. Clădirea se află pe strada Furnica nr. 50 și include un teren de 5.106 metri pătrați. Familia Regală cere pentru proprietate suma de 3,7 milioane de euro, sumă despre care sursa citată scrie că este cam cât valoarea unei vile în Dorobanți.

Ministerul Culturii nu își va exercita dreptul de preemțiune. Decizia se află acum la CJ Prahova și Primăria Sinaia

Ministerul Culturii ar fi răspuns deja la ofertă, comunicând că nu își va exercita dreptul de preemțiune, astfel că decizia a fost transmisă autorităților locale – Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia. În următoarele zile, CJ Prahova urmează să dezbată proiectul de hotărâre referitor la renunțarea la acest drept. În cazul în care consiliul va confirma oficial neexercitarea preemțiunii, șansele ca Primăria Sinaia să preia clădirea devin foarte reduse.

Conform proiectului de hotărâre al CJ Prahova, care urmează să fie supus votului joi, se propune:

„Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune al Județului Prahova pentru achiziționarea imobilului situat în orașul Sinaia, str. Furnica nr.50, clasificat ca monument istoric „Hotel Furnica”, cod PH-II-m-A-16679, înscris în cartea funciară nr. 24995/Sinaia, compus din teren de 5.106 mp și construcția C1 (D+P+E+M) cu suprafața construită la sol de 1.928 mp și desfășurată de 3.881 mp”.

Prin urmare, dacă autoritățile nu intervin, proprietatea va fi scoasă pe piața liberă.