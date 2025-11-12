Lucruri mai puțin știute despre Regina Maria a României. Stelian Tănase: Avea impresia că are talent la scris, dar nu avea

Regina Maria a României (1875–1938) a fost o figură remarcabilă din istoria modernă. Este cunoscută pentru rolul său activ în viața politică și socială a țării, precum și pentru contribuțiile sale în perioada Primului Război Mondial.

Istoricul Stelian Tănase a vorbit în cadrul unui interviu pentru DC NEWS, alături de jurnalistul Val Vâlcu, despre chestiuni mai puțin cunoscute despre Regina Maria și despre Castelul de la Balcic, un refugiu în care ea obișnuia să se retragă.

În perioada interbelică, Balcic făcea parte din ”România Mare”, ca urmare a anexării de la bulgari a Cadrilaterului, regiune situată în sud-estul Europei, pe coasta Mării Negre, în 1913, în urma primului război balcanic și a tratatelor internaționale din perioada respectivă.

Castelul de la Balcic, de fapt, o reședință modestă

”Ne-am lăcomit, nu trebuia să luăm Cadrilaterul, deși tare mi-ar plăcea să ne ducem la Balcic. Și Regina Maria a României și-a făcut la Balcic o reședință foarte modestă. Lumea când aude de Castelul de la Balcic... dar e nimica toată. Are două camere, una mare la parter și una la etaj”, a spus Stelian Tănase.

”Avem în Mamaia tot un castel al Reginei Maria, care e lăsat de izbeliște și chiar mai mare decât cel de la Balcic”, a intervenit jurnalistul Val Vâlcu.

Stelian Tănase: Regina Maria era scriitoare. Avea impresia că are talent

”Da, pentru că era construit de mâna ei și era pentru toată Familia Regală. La Balcic era un refugiu al Reginei Maria, în care se retrăgea singură, să mediteze. Era și ea scriitoare. Avea impresia că are talent, dar nu avea. Asta era în capul ei. Știți că trecuse la religia Bahai. Se ducea la Balcic, într-un fel de recluziune, să nu fie deranjată, să aibă liniște.

”Ea a trebuit să își schimbe religia, înainte, când a venit în România”, a spus Val Vâlcu.

”Da, dar în general erau foarte multe cupluri cu două religii diferite, unul ortodox, unul catolic sau greco-catolic. Era o mare toleranță și ortodoxia, în general, este tolerantă în această chestiune. Și cred că este bine să fie așa, adică doi oameni se iubesc și vor să facă un menaj și nu poți pentru că unul este evreu și celălalt este ortodox sau catolic, nu. Trebuie să depășim aceste bariere”, a mai spus istoricul Stelian Tănase.

Castelul Reginei Maria din Balcic, punct de atracție turistică, azi, în Bulgaria



Castelul Reginei Maria este situat în Balcic, la câțiva pași de Marea Neagră. Construcția a fost reședința Majestății sale pentru o scurtă perioadă. Castelul a fost construit de regele Ferdinand al României pentru soția sa, Maria, și a fost finalizat în anul 1926. Este mic, de dimensiunile unei vile de vacanță.

Foto Andrei Itu - DC News / Castelul din Balcic al Reginei Maria

