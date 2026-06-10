Alertă ANM: Vreme severă în București și mai multe județe din țară / Prognoză specială pentru Capitală

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ANM a emis o atenționare Cod galben de vreme instabilă, valabilă miercuri în mai multe regiuni din țară.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă atenţionare Cod galben de ploi şi grindină, valabilă pe parcursul zilei de miercuri în nordul şi centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei şi în zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură.

În aceste regiuni, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Se vor afla sub atenţionarea meteo municipiul Bucureşti şi judeţele Vâlcea (parţial), Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Galaţi, Tulcea şi Ilfov.

Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul regiunilor din partea de sud şi est a ţării, precum şi la munte.

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Cum va fi vremea în București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 10.06.2026 Ora 10:00 - 11.06.2026 Ora 09:00

Potrivit ANM, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi averse (în medie 10...15 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35...40 km/h) și grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 11.06.2026 Ora 09:00 - 11.06.2026 Ora 21:00

Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări seara. Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade.

În intervalul 10 iunie, ora 12 - 10 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).