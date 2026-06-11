El Niño a început, anunţă agenţia americană NOAA. Avertismentul experților: Ar putea fi cel mai puternic din istorie

Experții avertizează că urmează temperaturi fără precedent. FOTO: magnific.com

El Niño a început oficial și ar putea fi cel mai puternic din istorie, avertizează experții.

Fenomenul climatologic El Nino, care cauzează secete, inundaţii şi temperaturi record în diverse regiuni ale lumii, a început "pe parcursul lunii trecute", a anunţat joi Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) din Statele Unite.

Potrivit sursei citate, fenomenul El Niño este acum prezent în Pacificul tropical, temperaturile suprafeței mării crescând brusc în ultimele luni.

El Niño din acest an ar putea fi cel mai puternic din istorie, avertizează experții

Multe prognoze sugerează că acesta s-ar putea transforma într-un așa-numit „super” El Niño și chiar ar putea fi printre cele mai puternice înregistrate vreodată, scrie BBC.

Suprapus peste deceniile de încălzire globală provocată de activitatea umană, fenomenul ar putea contribui la un nou an record din punctul de vedere al temperaturilor, cel mai probabil în 2027, cu efecte asupra vremii, producției alimentare și economiilor care s-ar putea resimți mult timp după aceea.

Totuși, anunțul NOAA nu este o surpriză. Meteorologii se așteptau la revenirea fazei de încălzire după ce La Niña, fenomenul său „soră”, caracterizat prin temperaturi mai scăzute ale apelor Pacificului, s-a încheiat la sfârșitul anului trecut.

Temperaturile la suprafața apei în zona centrală și tropicală a Pacificului au depășit deja pragul de 0,5 grade Celsius peste media normală, nivelul folosit de oamenii de știință americani pentru a declara oficial un episod El Niño.

„Condițiile El Niño s-au dezvoltat în ultima lună, după cum arată temperaturile suprafeței mării (SST) peste medie în Oceanul Pacific ecuatorial central până la est”, a declarat agenția.

Ce i-a surprins pe cercetători

NOAA a observat, de asemenea, că vânturile de deasupra Pacificului ecuatorial încep să se schimbe - un semn că atmosfera răspunde acum la oceanul mai cald, nu doar la încălzirea oceanului de la sine.

Ceea ce i-a surprins însă pe cercetători este cât de încrezătoare sunt deja modelele computerizate în ceea ce privește intensitatea sa.

Intensitatea El Niño este măsurată prin cât de mult cresc temperaturile suprafeței mării peste medie într-o zonă cheie a Pacificului. Un eveniment puternic este definit ca fiind cu mai mult de 1,5°C peste medie; unul foarte puternic peste 2°C.

NOAA: Există o probabilitate de 63% de apariție a unui El Niño foarte puternic în perioada noiembrie-ianuarie

Conform prognozelor NOAA din iunie, „există o probabilitate de 63% de apariție a unui El Niño foarte puternic în perioada noiembrie-ianuarie, care s-ar clasa printre cele mai mari evenimente El Niño din istoria evenimentelor, încă din 1950”, a declarat agenția.

Cele mai puternice trei evenimente de atunci au fost în 1982/83, 1997/98 și 2015/16.

Unele dintre cele mai recente modele americane și europene (ECMWF) merg mai departe, arătând că temperaturile din Pacificul tropical ar putea crește cu peste 3 grade Celsius peste medie până la sfârșitul anului. Însă agenția americană a îndemnat la prudență cu privire la ceea ce implică predicția lor privind intensitatea: „Chiar și fenomenele El Niño foarte puternice nu duc la impactul așteptat peste tot, dar evenimentele mai puternice pot înclina mai semnificativ șansele în favoarea rezultatelor așteptate".

Avertismentul experților: Urmează temperaturi fără precedent

Cea mai mare îngrijorare este că toate acestea se întâmplă pe o planetă deja mult mai fierbinte.

„Trebuie să ne facem griji cu privire la impact. Actualul El Niño... se adaugă unei cantități substanțiale de încălzire globală. Aceasta înseamnă că temperaturile reale din regiunile afectate ar putea fi fără precedent, deoarece încălzirea cauzată de El Niño este amplificată de schimbările climatice”, a declarat profesorul Adam Scaife, șeful departamentului de predicții lunare de la Met Office-ul din Marea Britanie.

Ce este fenomenul El Niño

El Niño este un fenomen climatologic natural, care încălzeşte temperaturile de la suprafaţa apei din centrul şi estul Pacificului ecuatorial, provocând anomalii la scară globală în ceea ce priveşte regimurile vânturilor, presiunilor atmosferice şi precipitaţiilor.

Acest fenomen îşi atinge perioada de maximă intensitate, în general, spre sfârşitul anului. Deşi fiecare episod El Nino este diferit, evenimentele majore respectă adeseori tipare devenite familiare, inclusiv episoade de secetă în anumite regiuni din Amazonia, Indonezia şi Australia, perturbaţii ale musonului în India şi modificări ale precipitaţiilor în întreaga regiune a tropicelor.

În plus, căldura oceanică se disipează lent şi poate continua să facă temperaturile globale să crească în anul următor, ceea ce explică motivul pentru care numeroşi climatologi se tem că 2027 va doborî recordul pentru cel mai călduros an înregistrat vreodată.

Anul 2024 - cel mai cald înregistrat vreodată - a fost favorizat de un fenomen El Niño care nici măcar nu a fost deosebit de puternic. Și, în ciuda efectului de răcire al unui eveniment La Niña, 2025 a fost totuși al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată, mai cald chiar decât super-anul El Niño din 2016.