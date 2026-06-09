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Cod roșu de ploi în Tulcea: Grindină de peste 4 cm

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 09 Iun 2026
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Sursa foto: Agerpres

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting Cod roşu de averse torenţiale, valabilă marţi, până la ora 14:30, pentru zone din judeţul Tulcea.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70...80 km/h), grindină mare, peste 4 cm.

Codul roşu vizează localităţile Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud, Horia.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

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