Brigitte Macron suferă de „anxietate profundă” pentru că lumea spune că este bărbat. Mărturiile fiicei sale

Fiica primei doamne a Franței, Brigitte Macron, a declarat în fața unei instanțe din Paris că mama sa suferă în prezent de „anxietate profundă” din cauza afirmațiilor false legate de genul său.

Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani, a spus că pentru ea a fost foarte important să depună mărturie la procesul în care zece persoane sunt acuzate de hărțuire online asupra mamei sale, care este soția lui Emmanuel Macron, președintele Franței. Cele zece persoane sunt acuzate de procurori că au răspândit „comentarii răuvoitoare” legate de genul și sexualitatea lui Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, scrie CNN.

„Nu există o săptămână în care să nu fie hărțuită, nici o persoană din viața ei personală sau profesională care să nu aducă în discuție aceste afirmații”, a spus Auzière.

Brigitte Macron e mereu atentă la cum se îmbracă și cum se comportă, de frica criticilor

Ea a mai spus că mama sa trebuie constant să acorde atenție felului în care se îmbracă sau cum se poartă, de teama ca orice imagine cu ea să nu fie „distorsionată” și folosită împotriva ei online. Hărțuirea cibernetică și-a pus amprenta asupra sănătății mentale a lui Brigitte Macron, a adăugat Auzière, precizând că această „deteriorare” este susținută de evaluări medicale.

„Citește tweet-urile care îi sunt arătate, dar nu mai vrea să le mai vadă”, a adăugat ea.

Cea mai tânără dintre cei trei copii ai lui Brigitte Macron, din primul său mariaj cu André-Louis Auzière, a spus că atacurile au afectat profund și restul familiei. Mama sa este devastată că „nepoții ei aud ce se spune” și „nu știe cum să facă să se oprească”, a explicat ea.

Internauții fac "glume" și în legătură cu diferența de vârstă dintre Brigitte și președintele Emmanuel Macron

Cazul se referă la o plângere legală depusă de avocatul primei doamne în august 2024, privind hărțuirea cibernetică. De atunci au avut loc două valuri de arestări, în februarie și martie 2025.

Investigațiile inițiale au identificat mai multe afirmații despre genul și sexualitatea lui Brigitte Macron, precum și "glume" legate de diferența de vârstă dintre ea și președintele Emmanuel Macron, acuzând-o chiar pe Brigitte de "pedofilie", a spus procurorul. Procesul este așteptat să dureze două zile, iar un verdict ar putea fi dat ulterior.

Dintre cei opt bărbați și două femei judecați fac parte un oficial ales, un proprietar de galerie, un specialist IT, un profesor, un administrator de proprietăți și un antreprenor. Toți au vârste între 41 și 60 de ani. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la doi ani de închisoare.

Un alt proces, de defăimare, deschis în SUA

Procesul are loc la trei luni după ce Macron și soția sa au depus un proces pentru defăimare cu 22 de capete de acuzare în statul american Delaware împotriva realizatorului de podcasturi Candace Owens, pentru afirmația că Brigitte Macron ar putea fi bărbat. Procesul din Delaware susține că Owens a difuzat „o campanie neîntreruptă de defăimare pe parcursul unui an împotriva soților Macron”.

De atunci, Owens a produs numeroase videoclipuri despre Brigitte Macron pentru cei aproape 4,5 milioane de abonați ai săi de pe YouTube, inclusiv o serie în mai multe părți intitulată „Becoming Brigitte”.