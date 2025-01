Reamenajarea malului sudic al Lacului Morii, pusă pe pauză

Avem vești importante despre lucrările de amenajare a zonei de sud a lacului: Proiectul nostru intră momentan într-o pauză și ne ajustăm planurile frumoase. Administrația Națională Apele Române va realiza lucrări de remediere la barajul Lacul Morii și pe râul Dâmbovița, între acumularea Lacul Morii și NH Tânganu. Aceste intervenții de punere în siguranță, finanțate prin PNRR, sunt programate să înceapă în aprilie 2025, anunţă Primăria Sectorului 6.

Ce urmează

"Până acum, am finalizat licitațiile și desemnarea câștigătorului, am făcut toate pregătirile și lucrările premergătoare pentru modernizarea malului sudic. Am achiziționat inclusiv o parte din echipamente (foto mai jos), care vor fi folosite în cadrul proiectului. Toate lucrările ulterioare, însă, vor fi decalate până la finalizarea intervențiilor celor de la Apele Române.

Vom folosi această perioadă de pauză pentru a îmbogăți proiectul cu o surpriză: vom amenaja o promenadă la nivelul luciului de apă. Va fi un loc perfect pentru plimbări, poze superbe și apusuri de vis, care vor face concurență celor mai frumoase colțuri din București!

Malul sudic al Lacului Morii se va întinde pe 1,3 km și va fi o atracție atât pentru adulți, cât și pentru copii. Va avea zone de recreere și de odihnă, locuri de joacă împrejmuite, mese de șah, leagăne din lemn cu băncuțe, o stație de reparat biciclete, rastele, toalete ecologice, binocluri pentru a privi păsările de pe lac", transmite administraţia Sectorului 6.

