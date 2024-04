Traian Băsescu - Marian Vanghelie, ceartă în direct! ”Vedeți ce spuneți că eu am înregistrări”/ ”O să iasă la lumină”. Fostul președinte a închis telefonul

Fostul președinte al României Traian Băsescu a intervenit la un post TV unde a oferit un drept la replică la acuzațiile făcute de Marian Vanghelie, cu privire la implicarea sa în ”statul paralel”.

”Am fost șeful statului. Cum adică implicarea mea în statul paralel? Eu am fost șeful statului”, a declarat Traian Băsescu la Realitatea Plus. ”Dacă și lui Vanghelie trebuie să îi dau drept la replică, chiar am ajuns prea jos”, a mai spus fostul președinte.

Ca replică a acestei ultime afirmații, Marian Vanghelie a lansat un tir de întrebări retorice. ”Domnule președinte, dar când mă primeați acasă la dvs, de ce mă primeați? Și erați președintele României. Pentru că eu... Vă zic un singur lucru. Vedeți ce spuneți că eu am înregistrări cu dvs”.

”Poți să ai toate înregistrările cu mine, Vanghelie. O să iasă la lumină”, i-a replicat Traian Băsescu.

Marian Vanghelie a insistat, pe ton ridicat, atenționându-l pe Traian Băsescu cu privire la o discuție sau discuții purtate ”lunea dimineața”, dar se pare că Traian Băsescu a închis telefonul, părăsind discuția.

Citește și: Marian Vanghelie şi-a depus candidatura la Sectorul 5, cu sloganul ”Revin la Primărie”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News