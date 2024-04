Comportamentul care poate duce la moartea neuronală a omului. Prof. Dulcan, avertisment: Dacă noi am elimina, nu am fi niciodată bolnavi

”Gândirea negativă înseamnă o chimie negativă. Suntem sub incidența bolii. Stresul, ura mai ales. Am spus, ura este cancerul ființei. În momentul în care gândim noi emitem un câmp care are o semnificație pozitivă, în sensul favorabil sănătății, sau dimpotrivă, negativă. Am spus și o repet. În fiecare clipă în care gândim noi, gândul nostru este o pledoarie pentru sănătate, longevitate sau, dimpotrivă, pentru boală și toate consecințele ei.

Fiecare gând are o semantică, o semnificație. Dacă este pozitivă, are o semnificație pozitivă, favorabilă sănătății. Dacă este negativ, dimpotrivă. Chimia lui este nefavorabilă sănătății și, evident, ne supunem tuturor bolilor respective.

Ura înseamnă cancer. Invidia, ironia, autoironia, mai ales agresivitatea. Agresivitatea ucide enorm de mulți neuroni, iar aceste lucruri ar trebui să le știm.

Atenție, dacă noi am elimina din comportamentul nostru aceste cauze de comportament negativ, noi nu am fi niciodată bolnavi. Este foarte important.

Viața este asta. Noi venim din câmpul fundamental, complet sănătos, iar acolo nu există moarte, nu există nefericire. Dar intrăm în lumea asta și încep să se distorsioneze toate aceste efecte care ne-au fost date în momentul nașterii”, a declarat profesorul Constantin Dulcan la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Dulcan: Trebuie să învățăm cum să ne comportăm

Potrivit profesorului Dulcan, ne ”construim” cu patru gene: adenină, citozină, timină și guanină. ”Stresul, supărarea, traumatismul, schimbă ordinea. Această schimbare a ordinii genelor înseamnă patologie, pentru că ADN-ul nostru nu mai fabrică proteinele care le erau date de ordinea normală cu care ne-am născut. Una dintre refacerea acestei ordini este rugăciunea. Asta ca să înțelegeți implicarea unei inteligențe de dincolo nu este gratuită, este foarte importantă.

Relaxarea, gândirea pozitivă refac ordinea acestor patru gene fundamentale prin care noi suntem construiți. (...) De aia trebuie să învățăm cum să ne comportăm, de aia s-a vorbit despre o gândire pozitivă. Avem suficientă literatură în acest sens, dar trebuie să o acceptăm, la nivel de comportament, că doar a citi teoretic și a rămâne o simplă teorie”, a mai spus prof. Dulcan.

Citește și: Prof. Dulcan, teorie interesantă despre cancer: Ce spun acum mă cutremură. Am vrut să o zic la TV, dar mi-a fost teamă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News