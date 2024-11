Doctorița din scandalul copilului mort de la Târgu Jiu, tratamente în parcare. În trecut fusese condamnată pentru moartea unei tinere

O doctoriță implicată în scandalul morții copilului de 16 ani la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu este acuzată că oferea servicii medicale în afara unităţii medicale, contra cost. O filmare distribuită pe reţelele sociale arată cum doctorița Liliana Crăciun merge dintr-o mașină în alta pentru a oferi servicii medicale în parcarea spitalului.

Cel care a făcut publice aceste imagini este un bărbat care spune că a fost chemat în diverse locuri din Târgu Jiu, inclusiv în autogară, pentru a i se face injecții. Pentru aceste servicii el spune că a plătit câteva sute de lei, iar ulterior a făcut septicemie și a fost la un pas să moară. Totodată, acesta susține că are convorbiri cu doctorița care confirmă faptul că ce spune el este adevărat. Potrivit lui, femeia nu are un cabinet medical, așa că acordă asistență "în propria mașină sau locuri mai ferite".

VEZI ȘI: Reacția ministrului Rafila în cazul adolescentului mort la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu, după ce chirurgul de gardă a refuzat să îl opereze

"A ajuns la camera de gardă seara, cu probleme în gât despre care am crezut sunt doar mici dureri. În hol am fost abordat de dna doctor, dacă are cine să-mi administreze tratamentul. Am spus că mi-ar plăcea să mă supravegheați dvs, dacă aveți un cabinet, știind ce mi-a prescris. A două zi am contactat-o, ne-am întâlnit la tratament în față casei dumneaei, pe un bulevard principal. (...) Nu are cabinet, cabinetul este propria mașină sau locuri mai ferite. A făcut injecție în mașină, mi-a schimbat branula în mașină. Nu cerea sume, dar te făcea să te simți", a povestit Raul Ștefănuță.

Cum se apără doctorița

Reporteri Antena 3 CNN au luat legătura cu doctorița Liliana Crăciun pentru a o întreba despre acest caz.

"Coborâți dintr-o mașină roșie și urcați într-un taxi cu gentuță", i-a spus jurnalistul.

"Ce dacă? Probabil mergeam spre casă. Și ce dacă, e în față spitalului", a încercat să explice doctorița acele imagini apărute pe rețelele sociale.

"Spune că v-a dat 150 de euro pentru aceste tratamente, l-ați chemat și în gara să-i faceți tratamente", a informat-o reporterul.

"Cum să-l chem în autogară? Și ce e 150 de euro? Nu am primit niciun leu și nici nu-l cunosc pe domnul", a declarat doctorița.

Doctorița Liliana Crăciun a fost condamnată pentru ucidere din culpă, dar s-a întors în spital

Este vorba despre aceeași doctoriță care în anul 2014 era în mijlocul altui scandal. A fost condamnată pentru ucidere din culpă, dar în anul 2016 s-a întors la Secția de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu-Jiu. Doctorița fusese suspendată timp de un an, iar ulterior a cerut să fie reintegrată în sistem, potrivit igj.ro. S-a întâmplat după ce în anul 2015 magistrații de la Curtea de Apel Craiova au decis ca aceasta să nu mai practice medicina, după ce a fost găsită vinovată de moartea unei tinere de 24 de ani pe care trebuia să o trateze de dureri de spate.

Liliana Crăciun fusese condamnată definitiv în anul 2014 la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost acuzată că o tânără a murit pentru că i-a pus o injecția în spate. Ar fi primit această pedeapsă pentru că nu avea competența de a face acest tratament. În anul 2015, LiIliana Puiu Crăciun a fost găsită vinovată de malpraxis de către Colegiul Medicilor din România. Ancheta a arătat că pacienta a fost infectată cu un streptococ în timpul tratamentului şi a făcut cangrenă, dar decesul acesteia nu a putut fi legat direct de injecția făcută de doctoriță. Așa se face că după expirarea interdicţiei de a profesa, ea s-a întors în spital.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News