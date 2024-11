EXIT - POLL ARGUMENT, primele rezultate vot prezidențiale, tur I: Procentele momentului, la ora 21:00

ARGUMENT, institutul de sondare al DC Media Group, realizează sondaje printre alegători în urma exercitării votului, în primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, astăzi, 24 noiembrie.

La ora 21:00, DCNews vă transmite primele informații despre rezultatul votului pentru Cotroceni. Rezultatele vor fi ca urmare a răspunsurilor înregistrate de ARGUMENT pe parcursul zilei.

EXIT - POLL ARGUMENT: Rezultatul alegerilor prezidențiale, conform cercetării Argument, va fi publicat, în această știre, la ora 21:00.

DCNews a publicat, recent, și ultimul sondaj ARGUMENT cu privire la intenția de vot. Vezi aici: EXCLUSIV Rezultate alegeri prezidențiale turul I, turul II și parlamentare, SONDAJ ARGUMENT. Surpriza de pe locul al doilea: Procentele care răstoarnă tot înainte de vot

De asemenea, amintim că Biroul Electoral Central pentru alegerea preşedintelui României a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, pe 24 noiembrie, la primul tur de scrutin, şi pe 8 decembrie, la cel de-al doilea tur al prezidenţialelor.



Potrivit unor decizii BEC, au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile pentru preşedintele României:

* Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS

* Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

* The Center for International Reserch and Analyses

* ARA Public Opinion SRL

DCNews va publica toate rezultatele disponibile ale exit-poll-urilor, la ora 21:00. De asemenea, nu uitați, dacă ați mers la vot, să bifați opțiunea dvs. în sondajul DCNews, online, AICI. Precizăm că acesta este un sondaj realizat online, fără nicio legătură cu EXIT-POLL-ul ARGUMENT.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News