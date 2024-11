România, campioană în UE la rata mortalității evitabile. Cristian Bușoi (PNL): Din păcate, are un impact puternic

„În cât timp am putea ajunge la media europeană în ceea ce privește rata deceselor evitabile?”, a fost întrebat Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL.

„Aici e dificil să facem un 'commitment' (n.r. angajament) că am putea ajunge la media europeană pentru că deși am putea face progrese importante și să scădem numărul de decese evitabile care, din păcate, are un impact puternic în România, celelalte țări europene ar avansa într-un ritm mult mai rapid. Deci, media europeană oricum nu ar rămâne pe loc, ci ar progresa în mod evident odată cu progresul mai accentuat pe care l-ar face țările nordice și vest-europene. Dar, ceea ce ne putem propune ca și partid politic și apoi ca și coaliție de guvernare este să reducem rata de mortalitate evitabilă într-un ritm cât mai accelerat în fiecare an”, a declarat Bușoi.

Într-un raport din 2023 cu privire la ”Starea Sănătății în Europa” se precizează că „atât rata mortalității prin cauze tratabile, cât și cea a mortalității evitabile în România se situează cu mult peste mediile UE. Mortalitatea prin cauze tratabile este determinată de boala cardiacă ischemică, pneumonie și accidentele vasculare cerebrale. Ratele mortalității evitabile au crescut odată cu clasificarea deceselor cauzate de COVID-19 ca fiind evitabile în 2020, dar sunt determinate și de boala cardiacă ischemică și de bolile asociate consumului de alcool”.

Captură de ecran / Foto: Raport ”State of Health in the EU România” - health.ec.europa.eu

În raport se precizează că sursa graficelor este baza de date Eurostat și se referă la anul 2020.

Declarațiile vicepreședintelui PNL au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dezbateri în Sănătate”, unde au fost analizate care sunt propunerile în politica de sănătate a principalelor forțe politice.

Urmărește emisiunea completă aici:

