Micul dejun al Reginei Camilla. Stimulează sănătatea inimii și reduce colesterolul

Dacă presupui că cei din familia regală britanică au parte doar de banchete extravagante la micul dejun, te înșeli. Tom Parker Bowles a dezvăluit acum care este felul de mâncare surprinzător de simplu pe care mama sa, Regina Camilla, îl mănâncă în fiecare dimineață în lunile mai reci.



În timp ce masa este, fără îndoială, „ simplă”, Tom a explicat că Regina Camilla adaugă o linguriță dintr-un ingredient special pe care îl face și îl păstrează acasă. Micul dejun clasic a fost chiar încoronat de British Heart Foundation (BHF) drept o alegere de top pentru sănătatea inimii, datorită conținutului său impresionant de fibre, scrie Mirror.

Scriind în noua sa carte, „Cooking & The Crown”, Tom a spus: „În timpul iernii, mama mea, Regina Camilla, mănâncă terci în fiecare zi - simplu, în afară de puțină din propria ei miere. Stupii stau în spatele unui câmp la Raymill, casa în care sora mea și cu mine am petrecut ultima parte a tinereții noastre”.

Apoi a continuat: „Mierea este delicată și blândă, la fel de fină este atunci când e amestecată într-un ceai Darjeeling bun sau când e amestecată cu terci sau iaurt”.

Ce mănâncă Regina Camilla la micul dejun

După cum am menționat, British Heart Foundation (BHF) a clasat anterior terciul peste granola, fulgii de porumb, musli și chiar peste fulgii de tărâțe ca fiind cea mai bună alegere pentru o masă de dimineață sănătoasă pentru inimă.

Acest lucru se datorează în mare parte unei componente numite „beta-glucan” - care se referă la fibre solubile care au fost legate de un nivel scăzut de colesterol, dacă aveți 3 g sau mai mult pe zi, ca parte a unei diete echilibrate. Cu toate acestea, în timp ce Reginei Camilla îi place să-și facă terci cu lapte plin de grăsime și să pună un pic de sare deasupra, BHF recomandă să nu faceți acest lucru dacă doriți să vă bucurați de beneficiile pentru sănătate ale acestuia.



În schimb, merită să folosiți apă sau lapte cu conținut scăzut de grăsimi, în timp ce adăugați fructe precum bananele pentru un plus de dulceață. Experții au explicat: „Pe lângă beta-glucan, veți obține fibrele din cerealele integrale, plus că nu există zahăr sau sare adăugate. În loc să adăugați zahăr sau sare în terci pentru aromă, încercați să adăugați o banană sau alte fructe pentru un plus de dulceață".

Cercetările științifice au descoperit o legătură între consumul de miere și sănătatea inimii. În 2020, un studiu a susținut că mierea este un „candidat potențial care trebuie explorat în continuare ca alternativă naturală și alimentară la gestionarea bolilor cardiovasculare”. Oamenii de știință au ajuns la această concluzie după ce au analizat dovezile care sugerează că mierea poate acționa ca un „agent cardioprotector”, reducând daunele în cazurile de probleme cardiace.

