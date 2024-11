Primele semne ale diabetului pe care mulți le ignoră. Medicul Comșa: Ce ar trebui să facă toți cei care sunt predispuși

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), valoarea normală a glicemiei la adulți este cuprinsă între 70 și 100 mg/dl, a jeun (dimineața, pe nemâncate) și între 101 și 140 mg/dl la 2 ore după masă.

Monitorizarea regulată a glicemiei este esențială pentru identificarea din timp a dezechilibrelor care pot indica afecțiuni precum diabetul zaharat sau hipoglicemia.

Măsurarea valorilor glicemice ajută la prevenirea complicațiilor severe, precum afectarea vaselor de sânge, a rinichilor sau a vederii, și permite adoptarea unor măsuri rapide pentru menținerea sănătății. În plus, aceasta le oferă persoanelor diagnosticate cu diabet un control mai bun asupra bolii, facilitând ajustarea tratamentului sau a stilului de viață pentru a preveni episoadele de hiper- sau hipo- glicemie.

Medicul diabetolog Mihai Comșa afirmă că, în trecut, "diabetul era destul de mortal sau distrugător. Era ceva normal să ajungi la amputații sau alte lucruri. Dar acum, ținta este până la 120 mg/dl".

Regimul de viață este un factor diriguitor în procesul terapeutic. În caz că pacientul supraponderal/obez exprimă valori ale glicemiei de peste 125 mg/dl, medicul afirmă că, dacă pacientul slăbește, boala "se remediază (...) cu stil de viață, dietă și activitate fizică. Pre-diabetul, cauza de exces ponderal, degradarea funcției pancreatice, care nu necesită insulinoterapie, se reglează prin stil de viață și o dietă corectă. Apoi se face doar monitorizare.

Câți oameni reușesc să facă asta? Cred că sub 0,5%. Sau o fac pentru o perioadă limitată - o lună, două, trei. S-a tras semnalul de alarmă că-i mai mare: nu mai mâncăm, nu mai facem, trăim în sfințenie, după care ușor-ușor revenim la ceea ce ne-a consacrat o viață. Iarăși vedem niște valori și după un an, că am revenit în plaja aceea, și decidem să mergem la doctor, că se pare că singur nu reușim să facem lucrurile bine.

Dar teoretic, pre-diabetul la un pacient, fără alte complicați, fără alte lucruri, cu stil de viață serios, cu scădere în greutate, adică activitate fizică, întârzie poate cu 5-10 ani sau nu mai dezvoltă diabetul pacientului", adaugă medicul.

