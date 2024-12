Cum putem calcula riscul de boală bacteriană pentru a nu mai fi "campioni la administrat inutil și dăunător antibiotice"

Medicul pediatru atrage atenția că suntem "campioni la administrat inutil și dăunător antibiotice" și explică cum putem calcula riscul de boală bacteriană în scenariile de copil cu "roșu în gât".

"Pentru că este sezon rece și sunt multe boli acute respiratorii și pentru că tot suntem campioni la administrat inutil și dăunător antibiotice, ar fi bine să știm că există posibilitatea de a calcula riscul de boală bacteriană (și implicit de administrare corectă a unui antibiotic adecvat) în astfel de maladii - vezi AICI. Adică vom putea să scădem puțin rata de prescripție excesivă de antibiotice în scenariile de copil cu "roșu în gât" atunci când acel copil are un scor Centor (sau McIsaac) mic de 0-1-2 puncte. Va rog să priviți imaginile provenite de la copii diferiți

Ambii cu "roșu în gât". Și să privim, cu mare atenție, scorul Centor al cazului unui băiat de 7 ani, prezentat la Urgențe pentru febră mare 39,5 C, fără tuse, cu durere în gât, cu ganglioni cervicali anteriori măriți (vezi imaginea 1) și cu amigdale tumefiate (vezi imaginea 2). Scorul Centor calculat pentru acest scenariu este 5 (vezi imaginea 3), adică are un risc de peste 50% ca să fie dovedit, prin analize de laborator, că are infecție cu Streptococ beta-hemolitic și ar putea să fie eligibil pentru tratament cu antibiotice", a scris medicul Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

Durerea în gât: Simptome care fac diferența între viroză și infecția bacteriană

Reamintim că prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar O.R.L. și secretar general al Societății Române de Rinologie, a explicat la DC NEWS cum facem diferența între o durere în gât provocată de o viroză sau de o infecție bacteriană.

"Vedeți, până și termenul de roșu în gât ne spune că de fapt aici avem de a face cu o infecție virală. În momentul în care apar niște puncte albe, niște pete albe pe amigdală, atunci ne gândim la puroi, pentru că m-ați întrebat de amigdalită. Faptul că amigdalele pot fi umflate sau chiar și nivelul palatin sau omușorul pot fi mai tumefiate, aceasta nu este o caracteristică a infecției bacteriene. De asemenea - febra, și infecțiile virale dau febră. Foarte mulți părinți se sperie de febră sau chiar și pacienți adulți, și imediat doresc antibiotic pentru că au senzația că antibioticul tratează febra. Până la un punct febra este un semn foarte bun, de reactivitate a organismului care se luptă cu infecția. Știm de la sterilizare că microbii mor la căldură și atunci organismul are un mecanism propriu de apărare în care produce o cantitate mai mare de căldură pentru a omorî acești microbia", a spus prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar O.R.L. și secretar general al Societății Române de Rinologie, în cadrul unei dezbateri organizate de DC News și DC Medical. Vezi mai mult AICI.

