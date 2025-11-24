€ 5.0871
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Data publicării: 21:37 24 Noi 2025

Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Autor: Tiberiu Vasile

Concluziile ședinței CSAT. România, achiziție de echipamente militare! Chirieac: Președintele nu știe că industria e moartă Concluziile ședinței CSAT | Foto: Administrația Prezidențială
 

Într-un context regional tensionat, România își întărește securitatea națională prin strategia discutată astăzi de CSAT, care prioritizează achiziția de echipamente militare, în timp ce starea critică a industriei de apărare e neschimbată.

Într-un context regional tensionat, marcat de războiul de pe flancul estic și de multiple riscuri de securitate, astăzi a avut loc o ședință esențială a Consiliului Superior de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia a fost discutată strategia națională de apărare a României. Întâlnirea, care s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ trei ore, a abordat scenarii complexe și măsuri strategice menite să garanteze securitatea României cel puțin până în 2030.

Potrivit comunicatului oficial, concluziile principale subliniază necesitatea ca statul român să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în proximitatea granițelor sale, și să-și consolideze reziliența națională. În același cadru, s-a discutat și despre programul SAFE, finanțat din fonduri europene, în valoare de 16 miliarde de euro. Din acestea, 75% vor fi alocate achiziției de echipamente militare, iar 25% pentru finalizarea autostrăzilor A7 și A8, inclusiv secțiunile Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni, infrastructură cu importanță strategică în contextul conflictului din Ucraina. Strategia președintelui României a primit avizul CSAT și urmează să fie transmisă Parlamentului pentru aprobare. Totuși, observatorii notează o lacună importantă: directivele CSAT nu prevăd investiții în industria militară sau în economia de apărare, fie că este vorba de companii de stat precum Roman și Romtehnica, fie de sectorul privat. Analistul Bogdan Chirieac a comentat concluziile CSAT într-o intervenție la România TV.

"Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența dintre cele două industrii"

"Atunci când vorbim de industria de apărare de stat, trebuie să înțelegem că ea este profund bolnavă. E nefuncțională acum, când vorbim. În România funcționează doar industria privată de apărare. Aici ai doar investitori străini și câțiva investitori români. Ei merg, produc, exportă, au produse competitive și se pare că nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența dintre cele două industrii.

”Industria de stat din domeniul apărării este moartă”

Așa cum este ea structurată acum, industria de stat din domeniul apărării este moartă. Poți să bagi bani în ea cât vrei. Mortul de la groapă nu se mai dezgroapă. Nu merge, efectiv! E ca măștile din pandemie. Nu a reușit să le facă cine trebuia să le facă. S-ar spune: 'Domne, bagi niște miliarde și iese nu știu ce' Nu iese nimic de acolo. Acolo trebuie privatizate, făcute, găsiți parteneri și mers mai departe. România a avut specialiștii necesari cu care să poată construi, dar nu mai e cazul de așa ceva.

Eu n-am mari așteptări. N-am așteptări mai mari decât pentru PNRR. Sper că cele 4 miliarde pentru mobilitate să fie investite la timp, nu cum s-a întâmplat în PNRR. Banii aceștia din seif, înțeleg, că nu intră în deficit. E un credit cu condiții foarte avantajoase. E pe 40 de ani, cu dobândă foarte mică. Cu el te poți dezvolta.

Totuși, noi nu suntem pe exemplul Poloniei. Polonia și-a făcut o industrie redutabilă de apărare. Poate ne uităm și noi la ei. În plus, să știi că și armata are mari probleme, fiindcă rudele, neamurile, prietenii, apropiații de acolo fac din portul de arme altceva și o duc foarte bine pe partea asta", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Se investește masiv în Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni ”în caz de Doamne ferește”. Dezvăluire după CSAT
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

csat
bogdan chirieac
echipamente militare
ucraina
razboi
