Uite că se poate! Copii deconectați de la ecrane, conectați la frumusețea icoanelor pe sticlă, la Muzeul Vergu-Mănăilă / foto

Sâmbătă am ajuns la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău și am avut parte de una dintre cele mai frumoase surprize: Un atelier de pictat icoane pe sticlă, unde cei mici au lăsat telefoanele și tabletele deoparte și au descoperit bucuria culorilor și a creației.

Am văzut copii care, de obicei cu ochii lipiți de ecrane, stăteau acum cu pensula în mână, concentrați și entuziasmați. Zâmbeau, își arătau unii altora ce-au reușit să picteze și se lăsau inspirați de frumusețea icoanelor. Era liniște, dar și o energie caldă, de parcă toată sala respirase odată cu ei.

Atelierul a fost organizat cu sprijinul Asociației Meșterilor Populari și Artiștilor Buzău, care au fost acolo să îi îndrume și să le arate copiilor tainele acestei arte tradiționale.

Mi-am dat seama că aici nu s-au pictat doar icoane, ci s-au pictat și suflete. Copiii au plecat acasă nu doar cu o lucrare frumoasă, ci și cu bucuria de a fi descoperit că există o lume fascinantă și dincolo de ecrane.

„Încă de la început am avut în vedere importanța transmiterii meșteșugurilor tradiționale către tinerele generații, într-un cadru organizat, coordonat de meșteri populari buzoieni și în spații muzeale tematice. Scopul acestora este acela de a transmite valorile culturale tradiționale românești atât prin experiență practică, dar și prin accesul la patrimoniul cultural național valorificat muzeal în cadrul Muzeului de Etnografie „Vergu-Mănăilă”. De la lansarea acestui program, în anul 2021, și până în prezent peste 700 de participanți, elevi și adulți din Buzău, Prahova, Brașov, Galați și municipiul București s-au numărat printre beneficiarii direcți. Dintre tematicile atelierelor susținute menționăm încondeiatul ouălor, cusut motive tradiționale, confecționarea de opinci, pictură icoane pe sticlă, realizare de mărțișoare tradiționale, cusut ii, tors, realizarea de recipiente din lut și multe altele.

Experiența tehnică și organizatorică a specialiștilor muzeului căpătată în acești ani a făcut ca astfel de ateliere să fie organizate, la solicitarea partenerilor, și în afara țării pentru comunitățile de români din Spania, Belgia și Cipru.

Atelierele meșteșugărești au fost și vor fi organizate și în acest an la sediul Muzeului de Etnografie „Vergu-Mănăilă”, str. Războieni, nr. 8 și vor avea loc după programul menționat mai jos, cu începere de la ora 11.00:

20 septembrie, atelier de împletit pănuși;

18 octombrie, atelier de modelaj în lut și demonstrație de olărit;

22 noiembrie, atelier de confecționat opinci în miniatură;

20 decembrie, atelier de confecționat sorcove.

Participanții și însoțitorii acestora au acces gratuit, în zilele atelierelor, la vizitarea colecției de etnografie. Pentru detalii și programări puteți suna la numărul de telefon 0772 255131, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30 - 14:00. Vârsta minimă de participare este 7 ani”, a spus Daniel Costache, managerul Muzeului Județean Buzău.

Anul acesta s-au desfășurat următoarele ateliere: atelier de țesut (pe carton); de cusut batiste tradiționale în miniatură; de confecționat mărțișoare tradiționale; de încondeiat ouă; de împletit jucării din pănuși; de confecționat ii în miniatură; de modelaj în lut și demonstrație de olărit și de pictat icoane pe sticlă.

FOTO: DC NEWS.

