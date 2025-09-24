Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Încă puțin și 2025 se termină! Următorul an ne pregătește conjuncția istorică dintre Saturn și Neptun, care își va lăsa amprenta, timp îndelungat, în viețile tuturor zodiilor.

Berbec/Ascendent în Berbec

2026 va fi un an memorabil pentru tine! Conjuncția Saturn-Neptun se va trece în semnul tău! O parte din tine se va dizolva, însă vei începe construcția unei noi fundații. Fie pe plan profesional, sau personal. Vor fi oportunități pentru cei care își doresc o locuință, o familie sau alte rădăcini.

Taur/Ascendent în Taur

În primul rând, trebuie să știi că vei scăpa de tot de tranzitul lui Uranus, care din 2018 ți-a adus instabilitate și schimbări peste schimbări. A doua veste bună este aceea că 2026 aduce multiple oportunități pentru cei care vor să se mute, să călătorească sau să studieze ceva nou.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Cu Uranus în semnul tău, 2026 se anunță a fi plin de surprize! Unii dintre voi vor simți nevoia de a se elibera dintr-o situație și vor găsi resursele necesare în acest sens. Alții vor decide să își creeze noi oportunități pe plan financiar.

Rac/Ascendent în Rac

În prima jumătate a anului, Jupiter se va afla în semnul tău. Și te va ajuta să treci mai ușor peste provocări, dar și să îți creezi un nou drum. Bineînțeles, totul va depinde în mod direct de dorința ta de a crește, de încrederea în propria persoană și de capacitatea de a te reinventa, mai ales pe plan profesional.

Leu/Ascendent în Leu

Până în iulie, îți vei dedica timpul și resursele unui proiect important: terminarea unei școli, mutarea din oraș sau țară, acoperirea unor datorii. Dar, din iulie, nimic nu îți va mai sta în cale! De ce? Pentru că vei primi vizita lui Jupiter, Marele Benefic! Acesta te va ajuta să treci la următorul nivel, să îți găsești alt loc de muncă, să câștigi mai mulți bani și să ai relații personale mai armonioase.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Dacă ar fi să îți oferim un sfat pentru 2026, acela ar fi că ai nevoie de oameni în jurul tău. Unii de calitate. Doar dacă vei face echipă cu ei, reușitele nu vor întârzia să apară. Unele limitări pe plan financiar te vor ajuta să te maturizezi din acest punct de vedere.