Data actualizării: 15:53 20 Ian 2026 | Data publicării: 15:49 20 Ian 2026

Gabriella Offeddu, numită General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria
Autor: D.C.

Gabriella Offeddu a fost numită General Manager al JTI România, Moldova și Bulgaria, începând din ianuarie 2026.

Gabriella are peste 20 ani de experiență internațională în afaceri, lucrând în piețe globale mari, în Milano, Paris, New York, Singapore, Hong Kong, Londra sau Tokyo. De-a lungul carierei, și-a creat o expertiză solidă în dezvoltarea brandurilor, marketing și vânzări, atât în industriile de lux și modă, cât și în sectorul tutunului. 

S-a alăturat JTI în 2017, la Geneva, unde a ocupat mai multe poziții de conducere, inclusiv coordonarea brandurilor globale cheie și a strategiei de portofoliu pentru marketing și vânzări. Din 2022, Gabriella a condus cu succes JTI Irlanda, consolidând performanța și poziția pe piață a companiei.  Gabriella deține un MBA la Universitatea din Birmingham (Marea Britanie) și a absolvit programe de senior leadership la London Business School și IMD. 

Referindu-se la numirea sa, Gabriella Offeddu a declarat: “Sunt onorată să preiau conducerea afacerii JTI din România, Moldova și Bulgaria, un cluster de importanță strategică pentru companie. Împreună, aceste piețe reflectă angajamentul pe termen lung al JTI față de investiții responsabile, stabilitate și parteneriat cu comunitatea prin diverse proiecte. În România, unde JTI a construit o prezență solidă legată de producție, precum și comercială, planurile noastre recent anunțate de a construi o nouă fabrică demonstrează în mod clar încrederea în această piață și intenția de a contribui la dezvoltarea economică sustenabilă, crearea de locuri de muncă și generarea de valoare pe termen lung pentru țară.  Aștept cu nerăbdare să contribui la următoarea etapă de creștere sustenabilă și inovativă a JTI în regiune, în calitate de partener constructiv și de încredere.”

Gabriella Offeddu a preluat atribuțiile de la Alexander Pitchka, care își va continua cariera în cadrul JTI, în regiunea Europei de Vest.

JTI este o companie internațională activă în peste 130 de piețe, cu sediul central la Geneva, Elveția și deține la nivel global mărcile Winston și Camel. Alte mărci globale deținute sunt MEVIUS și LD. De asemenea, compania este prezentă în categoria produselor cu risc redus, cu marca de tutun încălzit Ploom, marca de vaping Logic și pliculețele cu nicotină Nordic Spirit. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

