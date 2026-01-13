€ 5.0896
Economie

DCNews Economie Costel Fotea: Milioane de euro pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale din Galați
Data publicării: 15:41 13 Ian 2026

Costel Fotea: Milioane de euro pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale din Galați
Autor: Crişan Andreescu

Galati

Peste 5,64 milioane de euro vor fi alocate întreprinderilor sociale din județul Galați, pentru dezvoltare afacerilor și crearea de noi locuri de muncă.

 

Sunt fonduri europene obținute prin Programul Tranziției Justă 2021 - 2027, prin care se finanțează cu prioritate mediul de afaceri din județul nostru.

Noua linie de finanțare se adresează întreprinderilor sociale, care au un rol esențial atât în dezvoltarea economică, cât și în crearea  de locuri de muncă și ntegrarea socio-profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile, precum persoanele cu dizabilități, șomerii de lungă durată sau tinerii fără experiență.

Finanțări cuprinse între 50.000 și 300.000 de euro

Întreprinderile sociale din județul Galați vor putea obține, în baza proiectelor depuse, finanțări cuprinse între 50.000 și 300.000 de euro  pentru implementarea ideilor de afaceri.

Granturile europene pot acoperi până la 95% din cheltuielile eligibile  ale unui proiect! Fondurile pot fi utilizate pentru construirea sau extinderea spațiilor de producție, achiziția de echipamente și utilaje, servicii de consultanță, formare profesională, certificarea produselor etc. 

Ghidul de finanțare a fost deja lansat, iar depunerea proiectelor va începe din 6 februarie, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

