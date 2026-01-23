€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Economie PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC 
Data actualizării: 12:01 23 Ian 2026 | Data publicării: 12:00 23 Ian 2026

PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC 
Autor: Anca Murgoci

RoPay in myPPC RoPay in myPPC

PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC. 

PPC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin care clienții pot efectua plăți instant, sigure și fără numerar, direct din aplicația myPPC, astfel că datele sunt completate automat prin scanarea codului iar plățile sunt vizibile imediat în cont. 

PPC Energie devine astfel primul furnizor de energie electrică și gaze naturale care facilitează plăți instant de tipul person-to-business, oferind un grad mai mare de accesibilitate și confort pentru utilizatori. Utilizând plata prin RoPay, datele necesare pentru procesarea plății, respectiv valoarea facturii, codul de plată, numărul facturii, contul bancar sunt precompletate, astfel că nu mai e nevoie să fie adăugate manual.

RoPay in myPPC

Inițiativa marchează o premieră și pentru ING Bank România, care devine prima instituție financiară ce reunește, într-un singur ecosistem, toate opțiunile moderne de plată a facturilor, adaptate atât mediului fizic, cât și celui online.

RoPay este o metodă de plată instant, inițiată direct din aplicația de mobile banking. Plățile se confirmă direct din aplicația de mobile banking, iar factura se achită pe loc, fără să mai fie necesară introducerea numărului de cont IBAN al furnizorului sau salvarea cardului în aplicația myPPC.

Pentru acest tip de plăți nu este necesară dovada plății, care devine vizibilă instant în contul clientului.

Mai multe detalii despre plata prin RoPay sunt disponibile aici: https://www.ppcenergy.ro/info-utile/ropay-in-myppc/

Clienții casnici care nu utilizează aplicația myPPC pot plăti factura în aplicația lor bancară scanând codul  QR RoPay aferent fiecărei facturi. În cazul clienților care optează pentru metoda scanării codului QR RoPay de pe fiecare factură, plata se înregistrează în prima zi lucrătoare după cea în care a fost efectuată.

Toate plățile de tip RoPay sunt procesate de orice bancă care are implementat sistemul RoPay și sunt fără comisioane pentru clienți

Clienții PPC Energie au la dispoziție canale variate pentru plata facturilor: aplicația myPPC, debit direct, transfer bancar. Pentru clienții care preferă plata numerar, există automate de plată de tip self-pay, amplasate în magazinele PPC Energie din București și zece județe (Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea), precum și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare. Pentru cei care preferă plata cu cardul, în majoritatea magazinelor PPC Energie a fost implementată o soluție de plată prin POS.


Mai multe detalii despre modalitățile de plată a facturii de energie electrică sau gaze naturale  sunt disponibile aici.

Mai mult, clienții pot alege să utilizeze aplicația myPPC, care poate fi accesată cu ușurință fie online, la adresa https://myppc.ppcenergy.ro/, fie prin descărcarea aplicației pentru telefonul mobil în mod gratuit, de pe App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Prin intermediul acesteia, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot înregistra indexul sau verifica balanța de plată. De asemenea, în aplicație sunt disponibile ofertele comerciale, astfel că atât clienții existenți, cât și cei potențiali au posibilitatea de a transmite online solicitări de încheiere a unui contract de furnizare de energie electrică sau de gaze naturale. Tot în aplicația myPPC (web și mobil), clienții rezidențiali PPC Energie pot beneficia de sfaturi personalizate pentru eficientizarea consumului de energie, cu ajutorul PPC myEnergy Coach sau de myRewards, un program de loialitate care oferă discount-uri la comercianți din diverse categorii, de la electronice & tehnologie și fashion, la cadouri și sănătate. 

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de circa 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

PPC Energie
myPPC
factura
energie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Neptun în Berbec, 2026-2039. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 6 minute
Ce revelație a avut un astronaut despre umanitate după ce a fost blocat în spațiu nouă luni
Publicat acum 11 minute
Marcel Ciolacu și Ludovic Orban, schimb de replici. Totul a pornit de la Ilie Bolojan
Publicat acum 48 minute
Aurul sparge recorduri, iar argintul îl urmează: ce se întâmplă în 2026
Publicat acum 49 minute
Un „profet“ misterios ar fi câștigat 154.000 de dolari din pariuri legate de Iran. E căutat de IDF și Shin Bet
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat acum 15 ore si 51 minute
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close