PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC. 

PPC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin care clienții pot efectua plăți instant, sigure și fără numerar, direct din aplicația myPPC, astfel că datele sunt completate automat prin scanarea codului iar plățile sunt vizibile imediat în cont.

PPC Energie devine astfel primul furnizor de energie electrică și gaze naturale care facilitează plăți instant de tipul person-to-business, oferind un grad mai mare de accesibilitate și confort pentru utilizatori. Utilizând plata prin RoPay, datele necesare pentru procesarea plății, respectiv valoarea facturii, codul de plată, numărul facturii, contul bancar sunt precompletate, astfel că nu mai e nevoie să fie adăugate manual.

Inițiativa marchează o premieră și pentru ING Bank România, care devine prima instituție financiară ce reunește, într-un singur ecosistem, toate opțiunile moderne de plată a facturilor, adaptate atât mediului fizic, cât și celui online.

RoPay este o metodă de plată instant, inițiată direct din aplicația de mobile banking. Plățile se confirmă direct din aplicația de mobile banking, iar factura se achită pe loc, fără să mai fie necesară introducerea numărului de cont IBAN al furnizorului sau salvarea cardului în aplicația myPPC.

Pentru acest tip de plăți nu este necesară dovada plății, care devine vizibilă instant în contul clientului.

Mai multe detalii despre plata prin RoPay sunt disponibile aici: https://www.ppcenergy.ro/info-utile/ropay-in-myppc/

Clienții casnici care nu utilizează aplicația myPPC pot plăti factura în aplicația lor bancară scanând codul QR RoPay aferent fiecărei facturi. În cazul clienților care optează pentru metoda scanării codului QR RoPay de pe fiecare factură, plata se înregistrează în prima zi lucrătoare după cea în care a fost efectuată.

Toate plățile de tip RoPay sunt procesate de orice bancă care are implementat sistemul RoPay și sunt fără comisioane pentru clienți

Clienții PPC Energie au la dispoziție canale variate pentru plata facturilor: aplicația myPPC, debit direct, transfer bancar. Pentru clienții care preferă plata numerar, există automate de plată de tip self-pay, amplasate în magazinele PPC Energie din București și zece județe (Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea), precum și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare. Pentru cei care preferă plata cu cardul, în majoritatea magazinelor PPC Energie a fost implementată o soluție de plată prin POS.



Mai multe detalii despre modalitățile de plată a facturii de energie electrică sau gaze naturale sunt disponibile aici.

Mai mult, clienții pot alege să utilizeze aplicația myPPC, care poate fi accesată cu ușurință fie online, la adresa https://myppc.ppcenergy.ro/, fie prin descărcarea aplicației pentru telefonul mobil în mod gratuit, de pe App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Prin intermediul acesteia, clienții pot primi și plăti facturile de energie electrică sau gaze naturale, își pot înregistra indexul sau verifica balanța de plată. De asemenea, în aplicație sunt disponibile ofertele comerciale, astfel că atât clienții existenți, cât și cei potențiali au posibilitatea de a transmite online solicitări de încheiere a unui contract de furnizare de energie electrică sau de gaze naturale. Tot în aplicația myPPC (web și mobil), clienții rezidențiali PPC Energie pot beneficia de sfaturi personalizate pentru eficientizarea consumului de energie, cu ajutorul PPC myEnergy Coach sau de myRewards, un program de loialitate care oferă discount-uri la comercianți din diverse categorii, de la electronice & tehnologie și fashion, la cadouri și sănătate.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de circa 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.