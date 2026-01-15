€ 5.0891
Curs valutar BNR - 15 ianuarie. Ce se întâmplă cu euro, dolarul și lira. Anunțurile Băncii Naționale
Data actualizării: 13:58 15 Ian 2026 | Data publicării: 13:49 15 Ian 2026

Curs valutar BNR - 15 ianuarie. Ce se întâmplă cu euro, dolarul și lira. Anunțurile Băncii Naționale
Autor: Andrei Itu

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de joi 15 ianuarie 2026.

 

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în comparație cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0891 lei, în scădere cu 0,06 bani (-0,01%) faţă de cotaţia anterioară, de 5,0897 lei.

Curs valutar BNR, azi, 15 ianuarie

În schimb, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, cotat la 4,3740 lei, în creştere cu 0,82 bani (+0,18%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3658 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4654 lei, în creştere cu 1,22 bani (+0,22%), faţă de 5,4532 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, joi, până la valoarea de 649.3669 lei, de la 650,6110 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR, azi, 15 ianuarie

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0891
1 Dolar american USD 4,3740
1 Dolar australian AUD 2,9297
1 Dolar canadian CAD 3,1468
1 Franc elveţian CHF 5,4654
1 Coroană cehă CZK 0,2098
1 Coroană daneză DKK 0,6811
1 Liră egipteană EGP 0,0925


1 Liră sterlină GBP 5,8684
100 Forinţi maghiari HUF 1,3193
100 Yeni japonezi JPY 2,7600
1 Leu moldovenesc MDL 0,2557
1 Coroană norvegiană NOK 0,4343
1 Zlot polonez PLN 1,2092
1 Rublă rusească RUB 0,0558


1 Coroană suedeză SEK 0,4762
1 Liră turcească TRY 0,1013
1 Rand sud-african ZAR 0,2675
1 Real brazilian BRL 0,8104
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6278
1 Rupie indiană INR 0,0485


100 Woni sud-coreeni KRW 0,2984
1 Peso mexican MXN 0,2458
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5149
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1006


1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1910
1 Baht thailandez THB 0,1395
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5608
1 Shekel israelian ILS 1,3855
100 Rupii indoneziene IDR 0,0259
1 Peso filipinez PHP 0,0736
100 Coroane islandeze ISK 3,4809
1 Ringgi malaysian MYR 1,0788
1 Dolar singaporez SGD 3,3981
1 Gram de aur XAU 649,3669
1 DST XDR 5,9670

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. 

Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, scrie Agerpres.

