Prețul aurului a depășit 4.600 de dolari, iar argintul crește cu peste 4% într-o zi - analiză

Aurul şi argintul au înregistrat o creştere bruscă la începutul săptămânii, preţurile acestora majorându-se semnificativ în prima zi de tranzacţionare, evoluţia reprezentând un semn clar al unei cereri sporite pentru metale preţioase, într-un context de incertitudine globală accentuată, potrivit unei analize de specialitate.

De la închiderea pieţelor de vineri, 9 ianuarie, până luni, 12 ianuarie, aurul s-a scumpit cu aproximativ 1,3%, depăşind temporar nivelul de 4.600 de dolari - cel mai ridicat preţ înregistrat până în prezent; argintul a crescut şi mai puternic, cu aproximativ 4,1%, atingând un preţ de circa 83 de dolari pe uncie, foarte aproape de un record istoric.

Creşterea preţurilor metalelor preţioase a fost alimentată de două crize aflate în evoluţie

"Creşterea preţurilor metalelor preţioase a fost alimentată de două crize aflate în evoluţie. Prima este reprezentată de protestele continue din Iran, marcate de o escaladare accentuată, un număr tot mai mare de victime şi schimburi de ameninţări între liderii Republicii Islamice şi administraţia preşedintelui Donald Trump. A doua este scandalul izbucnit în jurul preşedintelui Rezervei Federale din Statele Unite, Jerome Powell, împotriva căruia a fost iniţiată o anchetă privind renovarea clădirii băncii centrale. Powell însuşi a amplificat tensiunile printr-o declaraţie publică în mass-media, acuzându-l pe preşedintele Donald Trump de presiuni politice. Combinaţia dintre incertitudinea geopolitică şi tulburările din funcţionarea celei mai importante bănci centrale din lume a oferit un impuls puternic activelor de tip 'refugiu', precum aurul şi argintul", se arată în analiza realizată de Tavex România, dată marţi publicităţii.

O mişcare de o asemenea amploare într-o singură zi este relativ rară şi indică, de regulă, o reacţie emoţională şi colectivă a pieţelor. Analiştii susţin că un astfel de început de an este adesea un semnal al unei volatilităţi crescute şi al unui interes susţinut pentru metalele preţioase şi în lunile următoare.

Potenţialul pe termen lung al aurului este departe de a fi epuizat

În opinia lui Victor Dima, manager Trezorerie la Tavex România, potenţialul pe termen lung al aurului este departe de a fi epuizat.

"Mişcarea actuală face parte dintr-un ciclu ascendent mai amplu. Dacă tendinţele globale se menţin şi problemele sistemelor monetare se adâncesc, preţul aurului de investiţie ar putea atinge 10.000 de dolari pe uncie până la finalul acestui ciclu", a afirmat Dima, conform analizei.

Creşterea abruptă a preţurilor arată că investitorii caută siguranţă într-un mediu tot mai incert. Atunci când cotaţiile urcă atât de puternic într-un interval scurt, acest lucru confirmă faptul că metalele preţioase rămân în centrul atenţiei pe pieţele globale.

Fiind cel mai mare comerciant de aur de investiţii din Europa de Nord şi un jucător din ce în ce mai important pe piaţa din România şi Europa de Sud-Est, Tavex este un membru important al Grupului Tavid, înfiinţat în 1991. Tavex şi-a deschis porţile în România în 2019 şi are deja trei birouri în Bucureşti şi unul în Cluj. Compania este specializată în oferirea de aur de investiţii, inclusiv monede de aur şi lingouri de aur, precum şi argint de investiţii, oferind şi servicii de schimb valutar pentru 46 de valute, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Curs valutar BNR 12 ianuarie 2026. Ce se întâmplă cu leul la început de săptămână

