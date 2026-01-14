Un mare dezvoltator imobiliar, susținut de familii de milionari belgieni, pleacă din România

Este vorba despre dezvoltatorul imobiliar Atenor, susținut de familii de milionari din Belgia. În prezent, Atenor negociază vânzarea complexului de birouri @Expo din București cu investitorul sârbo-turc Mondo Development, nou pe piața românească, notează profit.

Odată cu încheierea tranzacției, Atenor își încheie complet activitatea în țara noastră. Tranzacția s-ar ridica la un maximum de 55 milioane de euro și se așteaptă să fie parafată până la sfârșitul lunii martie.

Un miliardar turc ar cumpăra totul

Anterior, fondul ungar Adventum s-a retras, în ultimul moment, de la cumpărarea complexului de birouri. Cumpărătorul Mondo Development este condus de Hüseyin Avni Akvardar, de naționalitate turcă. Acesta este membru în Consiliul de Administrației al holdingului turcesc Rönesans și președinte al Rönesans Construction.

Grupul Rönesans este deținut de omul de afaceri turc Erman Ilıcak, aflat pe locul 3 în topul celor mai bogați turci, cu o avere estimată de revista Forbes la 2,6 miliarde de dolari, conform sursei citate.

Dezvoltări cu dificultăți pentru Atenor în România

În plan local, cu greu, Atenor a reușit să predea apartamentele din cadrul proiectului rezidențial UP-site, notează sursa citată. În ceea ce privește complexul de birouri, dezvoltatorul belgian avea, în vara lui 2023, la recepționarea acestuia, un sfert de spații închiriate. Clădirea a fost finalizată fără niciun chiriaș contractat, o situație rară în piața birourilor din București. Viorel Lăcătuș, căruia i s-a încheiat mandatul la Atenor, dar mai rămâne până la ultima vânzare din România, spune că ”dintotdeauna strategia grupului Atenor a fost să dezvolte proiecte pe care apoi să le vândă”, afirmând că vânzarea @Expo ar fi de fapt strategia grupului.

