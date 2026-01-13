€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Economie CCIR: Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Data publicării: 14:24 13 Ian 2026

CCIR: Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Autor: Crişan Andreescu

CP_Mercosur

Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) a decis în unanimitate să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) și MERCOSUR.

 

Camera de Comerț și Industrie a României susține astfel, decizia luată de Asociația Europeană a Camerelor de Comerț (EUROCHAMBRES), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024.

CCIR subliniază faptul că acordul UE-MERCOSUR nu este doar despre agricultură, ci prevede liberul schimb și eliminarea treptată a peste 90% din taxele vamale dintre cele două blocuri economice, creând o piață nouă pentru produsele europene și românești. Ceea ce este esențial pentru economia României este că acest acord facilitează semnificativ intrarea pe piața MERCOSUR a automobilelor și pieselor de schimb, a produselor chimice și farmaceutice, precum și a utilajelor industriale.

CCIR consideră că acest acord trebuie tratat cu obiectivitate și pragmatism, având în vedere structura economiei naționale. În România, industria generează în continuare circa 30% din Produsul Intern Brut. Țara noastră produce ansamble și subansamble pentru o multitudine de mărci și branduri auto din Europa de Vest, precum și componente esențiale în domeniul white goods (electrocasnice), energetic și farmaceutic.

„Sectorul auto din România creează peste două sute de mii de locuri de muncă, la care se adaugă alte câteva zeci de mii din industriile conexe, care produc echipamente și componente non-auto. Economia românească este o economie de subcontractori, iar întreaga industrie este conectată la țările super-industrializate din Europa de Vest. Atunci când economia Germaniei crește cu 1%, România crește cu 4%. Această corelație nu este întâmplătoare, 24% din comerțul exterior al României se desfășoară cu Germania. În mod obiectiv, sectorul agricol din România reprezintă 4,5% din PIB, în timp ce la nivelul UE acest domeniu reprezintă între 1% și 1,5%. Este momentul să ieșim din discuțiile sterile și să ne concentrăm pe propria performanță în domeniul agriculturii și zootehniei. Trebuie să devenim performanți, în special pe piața internă, iar organele statului responsabile cu controlul calității trebuie să-și îndeplinească datoria față de consumatorii români”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

În acest context, CCIR consideră că Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea poziției României ca hub industrial regional și pentru diversificarea piețelor de export ale companiilor românești.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Publicat acum 12 minute
Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Publicat acum 26 minute
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David
Publicat acum 38 minute
Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Publicat acum 38 minute
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 21 ore si 35 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat acum 21 ore si 1 minut
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close