UE vrea deschideri de firme în 48 de ore, online, și un sistem unitar ca-n SUA și China. Elena Cristian: La noi, site-ul ONRC cade câte 48 de ore

România știe, poate mai bine decât orice alt stat european, cât de complicat poate fi să îți faci o firmă. Pașii sunt simpli pe hârtie: deschizi cont, completezi acte, mergi la ANAF, semnezi, verificări peste verificări. În realitate însă, fiecare pas e un labirint birocratic. Știm deja toate poveștile despre creșterea capitalului social, dosarele cu șină, timpul pierdut la ghișee. Și totuși, societatea românească încearcă să țină pasul cu realitățile Uniunii Europene.

Acum, Uniunea se află în fața unei oportunități care ar putea să transforme fundamental mediul antreprenorial european. Ursula von der Leyen a propus, la Davos, o inițiativă menită să permită oricărui cetățean al Uniunii să înființeze o firmă în 48 de ore, în orice țară membră. Un fel de „Europa Link” sau „EUR Link”, cum o numesc intern, care ar elimina barierele birocratice și ar încuraja dezvoltarea serviciilor, produselor, companiilor și capitalului. Procesul ar urma să fie complet online, cu reguli uniforme pentru toate statele membre. Antreprenorii vor putea înregistra companii în 48 de ore și se vor bucura de același regim fiscal și de capital oriunde în Uniune. Scopul este clar, și anume un sistem european de business și finanțe la fel de accesibil și unitar precum piețele din SUA sau China. Dar România? Elena Cristian, analist și jurnalist DC Business, atrage atenția, într-o intervenție la România TV, că experiența locală arată că teoria și practica pot fi foarte diferite, în ciuda ambițiilor venite de Bruxelles în noua ordine mondială ce se desfășoară.

"La noi, site-ul ONRC e căzut câte 48 de ore, dar minte să mai faci o firmă în 48 de ore"

"Eu nu cred că va fi posibil acest lucru în următorii ani. La noi, site-ul ONRC e căzut câte 48 de ore, darămite să mai faci o firmă în 48 de ore. Să nu mai zic de toate celelalte lucruri. Poate să o înscrii, poate ar fi posibil, dar să ne gândim la tot ce înseamnă să faci o firmă, de la deschiderea contului până la semnături, verificări și altele. Toate acestea, înscrierea la ANAF, nu sunt interconectate la noi printr-o structură digitală coerentă, făcută și întreținută de stat. Nu se pot face online, pur și simplu. Trebuie să faci o mie de vizite la ghișeu.

Îți dau un exemplu: sunt sectoare în București unde totul se face online, dar tot trebuie să fii verificat la ghișeu. E o absurditate. Ca să-ți faci cont online, trebuie să te duci înainte la ghișeu ca să-ți verifice toate documentele. Este imposibil. Te cheamă ca după să-ți zică să finalizezi online. Este ceva rău. Sunt deja aici, dacă tot m-ai făcut să vin, hai să terminăm. După, îți spune: 'Nu, eu n-am voie. N-am voie. Să o finalizați online. Eu trebuie doar să te verific, îți dau o hârtie, iar hârtii peste hârtii, și apoi te duci dumitale acasă. Apropo, mai aștepți puțin că ne mai pică site-ul, iar după ce aștepți câteva zile, abia atunci poți să termini procesul. Asta dacă și-a revenit site-ul.' E imposibil, pentru că la noi toată digitalizarea s-a făcut separat, nu interconectat. Nu ai cum să o faci. Totul în contextul în care avem unii dintre cei mai buni IT-iști din Uniunea Europeană și cele mai mari bugete pentru zona asta", a spus Elena Cristian.

