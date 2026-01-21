€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Economie UE vrea deschideri de firme în 48 de ore, online, și un sistem unitar ca-n SUA și China. Elena Cristian: La noi, site-ul ONRC cade câte 48 de ore
Data publicării: 21:38 21 Ian 2026

UE vrea deschideri de firme în 48 de ore, online, și un sistem unitar ca-n SUA și China. Elena Cristian: La noi, site-ul ONRC cade câte 48 de ore
Autor: Tiberiu Vasile

UE vrea deschideri de firme în 48 de ore, online, și un sistem unitar ca SUA și China. Elena Cristian: La noi, site-ul ONRC cade câte 48 de ore Steag Europa. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf

Uniunea Europeană vrea să transforme radical modul în care se fac afaceri în Europa. În România, însă, realitatea bate planurile ambițioase și teoria.

România știe, poate mai bine decât orice alt stat european, cât de complicat poate fi să îți faci o firmă. Pașii sunt simpli pe hârtie: deschizi cont, completezi acte, mergi la ANAF, semnezi, verificări peste verificări. În realitate însă, fiecare pas e un labirint birocratic. Știm deja toate poveștile despre creșterea capitalului social, dosarele cu șină, timpul pierdut la ghișee. Și totuși, societatea românească încearcă să țină pasul cu realitățile Uniunii Europene.

Acum, Uniunea se află în fața unei oportunități care ar putea să transforme fundamental mediul antreprenorial european. Ursula von der Leyen a propus, la Davos, o inițiativă menită să permită oricărui cetățean al Uniunii să înființeze o firmă în 48 de ore, în orice țară membră. Un fel de „Europa Link” sau „EUR Link”, cum o numesc intern, care ar elimina barierele birocratice și ar încuraja dezvoltarea serviciilor, produselor, companiilor și capitalului. Procesul ar urma să fie complet online, cu reguli uniforme pentru toate statele membre. Antreprenorii vor putea înregistra companii în 48 de ore și se vor bucura de același regim fiscal și de capital oriunde în Uniune. Scopul este clar, și anume un sistem european de business și finanțe la fel de accesibil și unitar precum piețele din SUA sau China. Dar România? Elena Cristian, analist și jurnalist DC Business, atrage atenția, într-o intervenție la România TV, că experiența locală arată că teoria și practica pot fi foarte diferite, în ciuda ambițiilor venite de Bruxelles în noua ordine mondială ce se desfășoară.

"La noi, site-ul ONRC e căzut câte 48 de ore, dar minte să mai faci o firmă în 48 de ore"

"Eu nu cred că va fi posibil acest lucru în următorii ani. La noi, site-ul ONRC e căzut câte 48 de ore, darămite să mai faci o firmă în 48 de ore. Să nu mai zic de toate celelalte lucruri. Poate să o înscrii, poate ar fi posibil, dar să ne gândim la tot ce înseamnă să faci o firmă, de la deschiderea contului până la semnături, verificări și altele. Toate acestea, înscrierea la ANAF, nu sunt interconectate la noi printr-o structură digitală coerentă, făcută și întreținută de stat. Nu se pot face online, pur și simplu. Trebuie să faci o mie de vizite la ghișeu.

Îți dau un exemplu: sunt sectoare în București unde totul se face online, dar tot trebuie să fii verificat la ghișeu. E o absurditate. Ca să-ți faci cont online, trebuie să te duci înainte la ghișeu ca să-ți verifice toate documentele. Este imposibil. Te cheamă ca după să-ți zică să finalizezi online. Este ceva rău. Sunt deja aici, dacă tot m-ai făcut să vin, hai să terminăm. După, îți spune: 'Nu, eu n-am voie. N-am voie. Să o finalizați online. Eu trebuie doar să te verific, îți dau o hârtie, iar hârtii peste hârtii, și apoi te duci dumitale acasă. Apropo, mai aștepți puțin că ne mai pică site-ul, iar după ce aștepți câteva zile, abia atunci poți să termini procesul. Asta dacă și-a revenit site-ul.' E imposibil, pentru că la noi toată digitalizarea s-a făcut separat, nu interconectat. Nu ai cum să o faci. Totul în contextul în care avem unii dintre cei mai buni IT-iști din Uniunea Europeană și cele mai mari bugete pentru zona asta", a spus Elena Cristian.

CITEȘTE ȘI: Antonio Costa şi Ursula von der Leyen dau un mesaj de forţă şi unitate a Uniunii Europene în plenul PE
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
europa
ue
ursula von der leyen
sua
china
romania
companie
elena cristian
firma romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Remarca lui Donald Trump despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos
Publicat acum 11 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa
Publicat acum 14 minute
Ce se întâmplă cu PSD în sondaje. Sorin Grindeanu: Înseamnă că trebuie să continuăm
Publicat acum 16 minute
UE vrea deschideri de firme în 48 de ore, online, și un sistem unitar ca-n SUA și China. Elena Cristian: La noi, site-ul ONRC cade câte 48 de ore
Publicat acum 36 minute
NATO, UE, SUA, tensiuni maxime. Cristian Diaconescu, scenariile care ne dau fiori - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 45 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close