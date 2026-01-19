€ 5.0921
DCNews Economie N-a fost de ajuns Schengen-ul terestru, că ne-am procopsit și cu... „Schengen-ul energiei”. Austria, o nouă barieră
Data publicării: 10:34 19 Ian 2026

N-a fost de ajuns Schengen-ul terestru, că ne-am procopsit și cu... „Schengen-ul energiei”. Austria, o nouă barieră
Autor: Ion Voicu

electricitate Electricitate. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

De ce este energia scumpă în România?

 

De ce este energia scumpă în România? Prețurile ridicate lovesc economia și alungă investițiile.

România se confruntă cu prețuri ridicate la energia electrică, iar efectele se resimt în lanț: De la facturile populației până la competitivitatea industriei. Oficial, explicațiile sunt tehnice și țin de piață, dar în realitate problema este mult mai simplă și mai dureroasă: Energia a devenit o sursă de taxare mascată.

Austria, Schengen al energiei pentru România: Invocă probleme tehnice din cauza cărora nu se poate livra energie ieftină spre est

Austria invocă faptul că sunt niște probleme tehnice care sunt de cinci ani. Ei susțin așa: Capacitățile lor sunt insuficiente pentru a transfera energia electrică ieftină din centrul și vestul Europei către energia electrică scumpă din estul Europei.

Problema este că până își rezolvă problema, noi am fi putut beneficia de niște ajutoare ale Uniunii Europene care să compenseze această situație, iar Uniunea Europeană nu avea decât să găsească modalități să rezolve rapid această situație, dar lucrurile trebuie solicitate, trebuie discutate, trebuie sugerate ca să meargă mai departe

România pare să fie împinsă de către Austria într-un „Schengen al energiei”, așa cum a fost deja împinsă în cel al transporturilor: Reguli impuse, costuri crescute și avantaje minime pentru consumatorul final. Prețul energiei nu este mare doar din cauza producției sau a importurilor, ci mai ales din cauza poverii fiscale. Accize, TVA, taxe și suprataxe, aproape jumătate din prețul plătit ajunge direct la stat.

În realitate, cel mai eficient perceptor din România nu este ANAF-ul și nici recuperatorii de creanțe, ci pompa de benzină și factura la energie

De acolo se face bugetul. Fiecare litru de carburant și fiecare kilowatt consumat sunt impozitați agresiv, indiferent dacă economia duduie sau abia respiră.

Costurile mari ale energiei afectează direct producătorii și fabricile. Dacă energia este scumpă, produsele devin scumpe. Dacă produsele sunt scumpe, competitivitatea scade. Iar când competitivitatea scade, investițiile pleacă. Exact acest lucru se întâmplă acum, în timp ce ne mirăm de ce marile fabrici își fac bagajele.

Peste toate acestea se adaugă impozitele ridicate pe forța de muncă

Salariul minim a crescut, dar costul total pentru angajator a crescut și mai mult. Statul ia din ce în ce mai mult, fără să ofere infrastructură, energie ieftină sau predictibilitate. Avem taxe pe stâlp, pe clădire, pe clantă, pe orice mișcă... și, simbolic... aproape și pe respirat.

Energia este scumpă, suprataxată și prost gestionată

Iar când peste această povară se mai adaugă birocrație, lipsă de strategie și decizii politice incoerente, rezultatul este inevitabil: Economia se sufocă, iar fabricile pleacă.

Și atunci ne întrebăm, mirați, de ce România pierde industrie.

Vedeți și: EXCLUSIV Austria, barieră pentru ca energia ieftină să nu ajungă în România. Explicația lui Dumitru Chisăliță / video 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

energie
schengen
preturi energie
