Diella, ministrul AI din Albania, e „însărcinată cu 83 de copii”. Premierul Edi Rama, anunț

În timp ce vorbea la Dialogul Global de la Berlin (BGD) din Germania, Edi Rama a declarat: „Ne-am asumat un risc considerabil astăzi cu Diella și ne-am descurcat foarte bine. Așadar, pentru prima dată, Diella este însărcinată și are 83 de copii”, potrivit Money Control.

El a adăugat că acești „copii” vor servi drept asistenți digitali, fiecare fiind atribuit câte unui membru al Partidului Socialist din parlament.

El a explicat că acești „copii”, adică asistenții AI, vor documenta ședințele parlamentare și îi vor informa pe deputați despre discuțiile la care nu au putut participa.

„Fiecare dintre ei va servi drept asistent pentru cei care participă la ședințele parlamentare, va ține evidența a tot ce se întâmplă și va face sugestii pentru membrii parlamentului. Acești copii își vor cunoaște mama”, a spus Rama.

„De exemplu, dacă mergi la o cafea și uiți să te întorci la muncă, acest copil îți va spune ce s-a discutat cât timp nu ai fost în sală și îți va spune cui ar trebui să-i răspunzi. Dacă mă invitați data viitoare, veți avea 83 de ecrane în plus pentru copiii Diellăi”, a mai zis premierul albanez.

Rama a precizat că sistemul este așteptat să devină complet operațional până la sfârșitul anului 2026.

Diella, care înseamnă „Soare”, a fost numită în septembrie ca primul ministru al Albaniei bazat pe inteligență artificială, având rolul de a supraveghea transparența și de a elimina corupția din achizițiile publice.

Inițial, ea a fost prezentată în ianuarie ca asistent virtual pe portalul e-Albania, unde ajuta cetățenii și companiile să acceseze documente guvernamentale. Ministrul AI este reprezentat sub forma unei femei îmbrăcate în costum tradițional albanez.

Rama a descris-o pe Diella drept „primul membru al cabinetului care nu există fizic, ci a fost creat virtual prin inteligență artificială”, adăugând că rolul ei este să asigure ca toate procesele de achiziții publice să fie transparente și incoruptibile.

El a menționat că sistemul AI va elimina intervenția umană în luarea deciziilor și ar putea, în viitor, să angajeze talente internaționale pentru a îmbunătăți eficiența guvernării.

Inițiativa face parte din efortul mai amplu al Albaniei de a integra inteligența artificială în funcțiile guvernamentale, cu scopul de a face achizițiile publice „100% transparente” și lipsite de corupție.