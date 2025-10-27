€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:11 27 Oct 2025 | Data publicării: 10:07 27 Oct 2025

Diella, ministrul AI din Albania, e „însărcinată cu 83 de copii”. Premierul Edi Rama, anunț
Autor: Ioan-Radu Gava

edi-rama--premeirul-albaniei--sursa-agerpres_08348500 Edi Rama, premeirul Albaniei. Sursa Agerpres
 

Ministrul generat de inteligența artificială, Diella, este „însărcinată” și se așteaptă să „nască” 83 de „copii” cu inteligență artificială.

În timp ce vorbea la Dialogul Global de la Berlin (BGD) din Germania, Edi Rama a declarat: „Ne-am asumat un risc considerabil astăzi cu Diella și ne-am descurcat foarte bine. Așadar, pentru prima dată, Diella este însărcinată și are 83 de copii”, potrivit Money Control.

El a adăugat că acești „copii” vor servi drept asistenți digitali, fiecare fiind atribuit câte unui membru al Partidului Socialist din parlament.

„Am riscat destul de mult astăzi cu Diella aici și am făcut o treabă bună. Așa că, pentru prima dată, Diella este însărcinată și are 83 de copii”, a zis Edi Rama.

El a explicat că acești „copii”, adică asistenții AI, vor documenta ședințele parlamentare și îi vor informa pe deputați despre discuțiile la care nu au putut participa.

„Fiecare dintre ei va servi drept asistent pentru cei care participă la ședințele parlamentare, va ține evidența a tot ce se întâmplă și va face sugestii pentru membrii parlamentului. Acești copii își vor cunoaște mama”, a spus Rama.

„De exemplu, dacă mergi la o cafea și uiți să te întorci la muncă, acest copil îți va spune ce s-a discutat cât timp nu ai fost în sală și îți va spune cui ar trebui să-i răspunzi. Dacă mă invitați data viitoare, veți avea 83 de ecrane în plus pentru copiii Diellăi”, a mai zis premierul albanez.

Rama a precizat că sistemul este așteptat să devină complet operațional până la sfârșitul anului 2026.

Diella, care înseamnă „Soare”, a fost numită în septembrie ca primul ministru al Albaniei bazat pe inteligență artificială, având rolul de a supraveghea transparența și de a elimina corupția din achizițiile publice.

Inițial, ea a fost prezentată în ianuarie ca asistent virtual pe portalul e-Albania, unde ajuta cetățenii și companiile să acceseze documente guvernamentale. Ministrul AI este reprezentat sub forma unei femei îmbrăcate în costum tradițional albanez.

Rama a descris-o pe Diella drept „primul membru al cabinetului care nu există fizic, ci a fost creat virtual prin inteligență artificială”, adăugând că rolul ei este să asigure ca toate procesele de achiziții publice să fie transparente și incoruptibile.

El a menționat că sistemul AI va elimina intervenția umană în luarea deciziilor și ar putea, în viitor, să angajeze talente internaționale pentru a îmbunătăți eficiența guvernării.

Inițiativa face parte din efortul mai amplu al Albaniei de a integra inteligența artificială în funcțiile guvernamentale, cu scopul de a face achizițiile publice „100% transparente” și lipsite de corupție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diella
edi rama
albania
inteligenta artificiala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Ciolacu: Cine e cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan
Publicat acum 7 minute
Soția lui Florinel Coman le dă hoților o lecție, după ce au încercat să le spargă casa
Publicat acum 19 minute
Bolojan, nouă amenințare cu demisia. Elena Cristian „traduce“ neînțelegerile din coaliție
Publicat acum 28 minute
Marcel Ciolacu: „Ei sunt ipocriții care mă făceau praf... Acum se pozează la Catedrală”
Publicat acum 39 minute
Sute de blocuri fără căldură, din cauza avariilor la rețeaua de termoficare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 18 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 17 ore si 55 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close