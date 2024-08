TAS, motivarea deciziei prin care i-a acordat medalia de bronz Anei Bărbosu. A demontat acuzațiile americanilor

Motivarea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) demontează acuzațiile în cazul Bărbosu - Chiles, care a ținut prima pagină încă de la finala la sol de la Jocurile Olimpice, unde românca a rămas fără medalia de bronz câștigată ”pe teren”, în fața americancei Jordan Chiles, după ce aceasta a făcut contestație și i-a fost admisă de comisia de arbitre.

În numai câteva secunde, Ana Bărbosu a trecut la extazul câștigării primei medalii olimpice, la agonia coborârii de pe podium. Iar reacția pe care a avut-o tânăra sportivă, a fost una greu de privit.

Ana u can smile now????????????To raise the Romanian flag as high as possible. We are proud of you. You received your bronze medal for which you worked so hard. Congrats, champ!!???????????????? #AnaMariaBarbosu #Gymnastics



