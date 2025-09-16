Fostul președinte al Braziliei, susținut de Trump, a fost spitalizat după o condamnare istorică de 27 de ani pentru lovitură de stat

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost spitalizat la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare.

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transportat marți la un spital din Brasilia, după ce a „resimțit o stare de rău”, la doar câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-o tentativă de lovitură de stat, potrivit unui mesaj postat pe platforma X de unul dintre fiii săi, relatează AFP.

Aflat în arest la domiciliu din august, Bolsonaro, liderul de extremă dreapta al Braziliei între 2019 și 2022, în vârstă de 70 de ani, „a prezentat un episod sever de sughiț, vărsături și scădere a tensiunii arteriale”, a precizat senatorul Flavio Bolsonaro.

Proces istoric

Condamnarea fostului șef de stat, pronunțată joia trecută, survine în urma unui proces considerat istoric, în ciuda presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump în favoarea sa, notează AFP.

Bolsonaro a fost găsit vinovat pentru orchestrarea unui complot de lovitură de stat menit să-i permită menținerea puterii după înfrângerea sa în alegerile din 2022, când actualul președinte Luiz Inacio Lula da Silva a câștigat scrutinul, conform Agerpres.

