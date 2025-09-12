Data actualizării: | Data publicării:

Fost preşedinte, condamnat la 27 de ani de închisoare

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
FOTO: Freepik @rawpixel.com
FOTO: Freepik @rawpixel.com

Un fost șef de stat a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Este vorba despre fostul președinte al Braziliei de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa, transmite France Presse.

SUA anunță represalii la această condamnare "nedreaptă"



Secretarul de stat american, Marco Rubio, a promis imediat represalii: Statele Unite vor "răspunde în consecinţă" la această condamnare "nedreaptă", a spus el. Brazilia a răspuns că nu se va lăsa "intimidată" de "ameninţări".

Cu patru voturi pentru şi unul împotrivă, Curtea Supremă l-a găsit vinovat pe fostul preşedinte brazilian (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, condamnându-l la 27 de ani şi trei luni de închisoare. Condamnarea intervine cu puţin peste un an înainte de alegerile prezidenţiale din 2026.

Bolsonaro a fost recunoscut şef al unei "organizaţii criminale" care a conspirat pentru a-i asigura "rămânerea autoritară la putere" după înfrângerea sa de către actualul preşedinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile de la sfârşitul anului 2022.

Ce a spus acuzarea



Potrivit acuzării, planul includea asasinarea lui Lula, dar nu a reuşit să se materializeze din cauza lipsei de sprijin din partea ierarhiei militare.

Revoltele care au avut loc la 8 ianuarie 2023, la o săptămână după învestirea lui Lula, când mii de susţinători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt şi au vandalizat sediul instituţiilor din Brasilia, ar fi fost "ultima speranţă" de reuşită a complotului.

Ineligibil până în 2030 şi aflat în arest la domiciliu, Bolsonaro nu a participat la audiere, din motive de sănătate, potrivit apărării sale, notează Agerpres.

Vezi și - Proteste masive în Brazilia, împotriva președintelui Lula. Bolsonaro, mesaj prin telefon, din arestul la domiciliu / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său
12 sep 2025, 10:01
Candidații pot fi respinși la angajare dacă țin cu o echipă de fotbal rivală, decide un judecător
12 sep 2025, 09:44
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
12 sep 2025, 08:52
Fost preşedinte, condamnat la 27 de ani de închisoare
12 sep 2025, 08:23
Asasinarea lui Charlie Kirk inflamează America: Țara ar fi "pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil"
12 sep 2025, 09:14
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
11 sep 2025, 23:24
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
11 sep 2025, 23:04
Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială
11 sep 2025, 21:02
Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei
11 sep 2025, 20:12
FBI publică primele imagini cu o „persoană de interes“ în asasinarea lui Charlie Kirk / foto în articol
11 sep 2025, 19:26
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa
11 sep 2025, 18:44
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
11 sep 2025, 17:58
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână
11 sep 2025, 17:29
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
11 sep 2025, 16:51
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
11 sep 2025, 16:44
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein
11 sep 2025, 15:55
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online
11 sep 2025, 15:45
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare
11 sep 2025, 16:00
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad
11 sep 2025, 15:01
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro
11 sep 2025, 15:06
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
11 sep 2025, 13:43
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
11 sep 2025, 13:11
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
11 sep 2025, 13:33
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei
11 sep 2025, 12:10
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
11 sep 2025, 10:08
11 septembrie, ziua care a schimbat lumea: 24 de ani de la atacurile teroriste din SUA
11 sep 2025, 09:45
Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!
11 sep 2025, 09:19
America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk
11 sep 2025, 09:15
Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat / video
Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber
10 sep 2025, 22:54
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat
10 sep 2025, 22:34
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
10 sep 2025, 22:05
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 19:00
Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10 sep 2025, 18:50
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
10 sep 2025, 17:56
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
10 sep 2025, 16:40
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
10 sep 2025, 16:39
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
10 sep 2025, 16:11
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
10 sep 2025, 15:58
Detalii de ultimă oră despre traficantul Mohamed Amra, care a încercat să corupă Poliţia română
10 sep 2025, 14:57
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
10 sep 2025, 13:31
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante
10 sep 2025, 14:15
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
10 sep 2025, 12:48
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
10 sep 2025, 10:00
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
10 sep 2025, 09:32
Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice
10 sep 2025, 08:49
Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"
10 sep 2025, 09:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția Rusiei
10 sep 2025, 08:18
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
10 sep 2025, 10:30
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Cele mai noi știri
acum un minut
Scenariul unui blackout de 72 de ore în România: Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Raed Arafat: Trebuie să ne pregătim și oamenii să fie conștienți
acum 6 minute
"Cu foiță de aur ca să nu facă alergie". Deputat, absolut șocat după o descoperire: Cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor
acum 14 minute
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
acum 14 minute
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
acum 29 de minute
Nou proiect Carrefour România. Micii artizani și antreprenori locali din Neamț, acum pe marile rafturi
acum 43 de minute
Principalele modificări pentru români, din #Pachetul2 de măsuri asumate de Guvernul Bolojan. Creșteri de 170%
acum 50 de minute
Femeie oprită să intre în Parlament cu mai multe cuțite asupra sa / Figura pe lista AUR. Reacția partidului - UPDATE
acum 1 ora 4 minute
Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel