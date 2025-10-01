Naveta viitorului care uimește lumea: Metroul fără conductor din Arabia Saudită. Investiția este de miliarde de dolari

Pentru majoritatea oamenilor, metroul este doar un mijloc de transport rapid, însă în Riad experiența capătă o dimensiune aparte. Noua rețea, inaugurată la finalul anului 2024, transformă simpla deplasare într-o veritabilă aventură, devenind cel mai lung sistem de metrou automat din lume, cu peste 176 de kilometri distribuiți pe șase magistrale.

Valoarea totală a investiției se ridică la 22,5 miliarde de dolari, iar infrastructura include 85 de stații, concepute în stiluri arhitecturale spectaculoase. Patru dintre ele au atras deja atenția prin unicitate: King Abdullah Financial District (KAFD), Western Station, Qasr Al-Hokm și STC. Rețeaua este gândită să transporte peste 3,6 milioane de persoane zilnic și leagă puncte esențiale ale capitalei, inclusiv aeroportul internațional și districtul financiar.

Qasr Al-Hokm, o stație devenită obiectiv turistic

Stația Qasr Al-Hokm, deschisă oficial în februarie 2025, este considerată o capodoperă urbană. Situată în centrul vechi al capitalei, aceasta oferă acces direct la repere istorice precum Palatul Al-Hukm sau Marea Moschee Imam Turki bin Abdullah. Cu o suprafață de 22.500 mp și construită la 40 de metri adâncime, clădirea are șapte etaje, 17 lifturi și 46 de scări rulante. Designul său spectaculos, semnat de arhitecții norvegieni Snøhetta, include un acoperiș curbat din oțel care reflectă împrejurimile. În interior, vizitatorii găsesc magazine, artă contemporană și chiar o grădină interioară pentru relaxare și deconectare de la stresul cotidian.

Trisha Ooi, rezidentă în Riad, spune că recomandă turiștilor să viziteze Qasr Al-Hokm la fel cum ar face-o cu Sky Bridge sau Boulevard World. „Aș spune că este una dintre cele mai frumoase atracții. În plus față de frumusețea stației în sine, la doar cinci minute se află piața tradițională Souk Al Zal”, a declarat ea pentru CNN Travel.

Arhitectură de clasă mondială și tehnologie modernă

Printre alte stații emblematice se numără cea din districtul financiar, realizată de Zaha Hadid Architects, care funcționează ca un nod central de legătură. Western Station, deschisă în cartierul Al Sweedi, și STC, inspirată de formațiunile stâncoase din zona Tuwaiq, completează lista celor mai spectaculoase puncte ale rețelei.

Trenurile sunt echipate cu sisteme de frânare regenerativă, iar clădirile beneficiază de panouri solare, ceea ce face ca metroul să fie și o investiție sustenabilă. Accesul se face prin carduri sau aplicații, iar tarifele sunt accesibile - pornind de la echivalentul unui dolar pentru două ore de călătorie (n.r 4 riali saudiți).

Sistemul a fost proiectat să respecte și specificul cultural local. Există vagoane separate pentru bărbați singuri, pentru familii și femei, dar și o clasă VIP. Interiorul trenurilor este elegant, cu design inspirat de arhitectura tradițională, iar curățenia este exemplară.

Impact și planuri de viitor

Deși traficul rutier intens rămâne o problemă pentru capitala saudită, primele luni au arătat un succes neașteptat: 18 milioane de pasageri în primele 11 săptămâni și peste 100 de milioane înregistrări după jumătate de an de funcționare.

„Astăzi, orașul Riad culege roadele acestui proiect care va remodela imaginea capitalei și va redefini mobilitatea pentru locuitori și vizitatori”, a spus Ibrahim bin Mohammed Al Sultan, ministru de stat și CEO al Comisiei Regale pentru Riad. „Rețeaua este în concordanță cu obiectivele economice, sociale, de mediu și urbanistice ale orașului și reprezintă un reper istoric în sectorul transporturilor.”

Succesul timpurii a dus deja la planuri de extindere: autoritățile pregătesc o a șaptea linie care să lege Qiddiya Entertainment City, Diriyah Gate și alte destinații majore.

„Metroul Riad va simplifica viața de zi cu zi și naveta cetățenilor, rezidenților și vizitatorilor, oferindu-le o experiență de transport urban de clasă mondială”, a adăugat Al Sultan, conform CNN.