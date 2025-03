Radu Cristescu, moment unic cu Victor Ciutacu: Îl susțin pe Ponta. Îl susțin foarte mulți pesediști. Suntem tâmpiți cu toții?

În urma anulării alegerilor prezidențiale din 2024, din cauza suspiciunilor de ingerință rusă și a crizei politice și sociale care a urmat, coaliția formată din Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a decis să-l susțină pe Crin Antonescu drept candidat comun la președinție.

În noul context electoral, mai mulți candidați și-au anunțat intenția de a intra în cursa pentru funcția de președinte al României. Printre aceștia se numără și Victor Ponta, fost lider PSD și fost partener al lui Crin Antonescu în cadrul Uniunii Social Liberale (USL). Ponta și-a reconfigurat imaginea politică adoptând o poziție suveranistă, a efectuat vizite la președintele american Donald Trump la Mar-a-Lago și l-a criticat în repetate rânduri pe Antonescu. Recent, Ponta s-a autosuspendat din calitatea de membru al PSD.

Cu toate acestea, în teritoriu persistă tensiuni semnificative. O parte dintre membrii PSD ar prefera să-l susțină pe Victor Ponta, având în vedere trecutul său în partid și reprezentarea liniei tradiționale social democrate. Ponta este fie omis în sondajele PNL, fie evitat de unii lideri PSD, ceea ce reflectă diviziunile interne.

Într-un moment de sinceritate în direct la România TV, fostul deputat PSD Radu Cristescu a exprimat nemulțumirile pe care mulți foști colegi le împărtășesc, dar nu le vocalizează. Deși nu dorește un conflict cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, Cristescu subliniază necesitatea ca partidul să se confrunte cu realitatea. Situația coaliției rămâne incertă, mai ales în contextul în care și în PNL există nemulțumiri.

"Tu crezi că o să-ți convingi primarii și votanții să voteze cu Crin Antonescu? Suntem tâmpiți cu toții"

Radu Cristescu: „Dom’ne, am tot auzit discursul soldatului credincios care votează cum zice partidul. Eu vă spun direct că îl susțin pe Victor Ponta. Îl susțin foarte mulți pesediști. În acest moment, el mi se pare cel mai potrivit om pentru funcția de președinte al României. Eu sunt om politic, da? Nu sunt mare om politic, dar fac politică. Stau și mă uit să văd care sunt candidații, da? Stai și îi judeci, da? Îi judec cu capul pe umeri. Eu sunt membru PSD. Sunt pesedist. Dacă această coaliție PSD-PNL-UDMR venea și spunea că, în locul lui Crin Antonescu, îl punem pe Mihai Tudose – dau un exemplu, acum sper să nu se supere Tudose pe mine –, crezi că îl votau liberalii vreodată pe Tudose? Bă, vota un penelist cu Tudose? Diferența dintre mine și colegii mei e că eu spun acest lucru. Când tu, ca partid, nu ai fost în stare să-ți convingi votanții să voteze cu tine la parlamentare, tu crezi că o să-ți convingi primarii și votanții să voteze cu Crin Antonescu? Suntem tâmpiți cu toții? Cam despre asta se vorbește. Victor Ponta a fost un prim-ministru foarte bun și Marcel Ciolacu a fost un prim-ministru foarte bun. Părerea mea e că Marcel Ciolacu trebuia să devină președintele României, dar s-a întâmplat dezastrul. Nu ne mai uităm momentan la ce s-a întâmplat. Victor Ponta, în momentul acesta, este singurul cu profil suveranist.”

Victor Ciutacu: „Atunci, unde e toată povestea cu ‘disciplina de partid’?”

Radu Cristescu: „Există această disciplină de partid. Eu am fost patru ani un soldat disciplinat al partidului. Am votat, am mers și la-...”

Victor Ciutacu: „Și la ce ți-a folosit?”

Radu Cristescu: „Am această opțiune ca om politic, da? Nu sunt președinte de filială, nu sunt, în momentul acesta, deputat, dar pot să vin să spun adevărul? Pot să vin să spun ce gândesc 80-90% dintre votanții PSD?”

Victor Ciutacu: „Asta crezi tu, Radu. Poate 75% sunt leșinați după Crin Antonescu și restul după Călin Georgescu.”

Radu Cristescu: „Acum tu glumești. Victore, umblu între oameni. Umblu și vorbesc cu membri PSD. Nu vreau să se supere nici Marcel Ciolacu pe mine, nici colegii mei, dar acesta este adevărul!”

Victor Ciutacu: „O să se întâmple, să știi!”

Radu Cristescu: „Dar ăsta e adevărul, Victor! Nimeni nu votează cu Crin Antonescu! Sunt câteva județe unde sunt președinți foarte puternici, cum e Doljul, de exemplu, unde va lua și el niște voturi. Totuși, nu poți să vii cu același profil de președinte precum este Crin Antonescu. Mie mi-e frică de un lucru. Victor Ponta a fost ‘paradit’ de sistem. Oare nu cei care l-au ‘paradit’ pe Victor Ponta și l-au adus pe Klaus Iohannis sunt cei care i-au promis ăstuia că-l aduc înapoi după zece ani? Nimeni nu se gândește că a venit fix înainte de alegeri, și-a torpilat propriul partid, l-a torpilat pe Ciucă și acum e iar prezent pe scenă? Nu poți să-ți torpilezi partidul și după să apari ca Albă ca Zăpada, să încerci să convingi pesediști și peneliști să te voteze după zece ani de dispariție.”

